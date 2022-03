Être Russe et vivre en Ukraine : "Kyiv, c'est aussi ma maison"

Être Russe et vivre en Ukraine... Une situation délicate à laquelle font face aujourd'hui de nombreuses femmes et hommes qui vivent dans ce pays en guerre et dénoncent l'invasion décrétée par le Kremlin.

"Kyiv, c'est ma maison"

Andrey possède un passeport russe, mais sa vie est à Kyiv. Il aimerait prêter main forte à l'armée ukrainienne, mais pour l'instant les portes lui sont fermées.

"Je me suis déjà rendu cinq fois au centre d'enrôlement militaire, mais ils ne m'ont pas accepté car j'ai un passeport russe. J'ai essayé une autre voie, en allant à Azov, mais cela n'a pas abouti non plus. C'est pourquoi je me porte volontaire."

Andrey se dit déterminé à défendre la capitale ukrainienne, si les troupes russes entrent dans Kyiv.

"Kyiv, c'est aussi ma maison. Comme les habitants de celle ville, je dois et je veux aussi la protéger. Si les troupes russes entrent ici, j'aimerais pouvoir les accueillir avec des armes et non pas les mains vides."

Kyiv, c'est aussi ma maison. Comme les habitants de celle ville, je dois et je veux aussi la protéger. Andrey Un Russe vivant en Ukraine

Des Russes ont le coeur brisé

A Lviv, près de la frontière polonaise, une ville qui jusqu'ici échappe aux bombardements, d'autres ressortissants russes font part de leur honte depuis que le Kremlin a déclenché cette guerre.

Sasha dit avoir le cœur bris. Elle s'inquiète pour citoyens russes qui se retrouvent pris en étau en Ukraine :

"La situation est difficile, en particulier pour les Russes qui vivent en Ukraine depuis longtemps sans raison légale. Je connais des gens qui vivent ici depuis dix ans sans motif légal, et maintenant ils ne peuvent plus aller nulle part, même s'ils le voulaient. Désormais les soupçons, de la police, des services de sécurité à leur égard sont importants."

Les Russes vivant en Ukraine espèrent la fin rapide de cette guerre pour continuer à vivre comme avant.