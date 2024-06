La confirmation de ces plans serait un nouveau signe de l'engagement croissant de la France aux côtés de Kyiv — et un message encore plus fort en ce sens à Moscou. Le Kremlin a déjà déclaré que Moscou va considérer les instructeurs français comme "cibles légitimes".

Ce vendredi marque la quatrième visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Paris depuis l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie en février 2022

Après une cérémonie d'accueil avec les honneurs militaires, M. Zelensky prononcera un discours devant l'Assemblée nationale, suivi d'une réunion avec une société de défense franco-allemande qui fabrique des canons d'artillerie utilisés en Ukraine.

Plus tard dans l'après-midi, les chefs d'État signeront deux accords prévoyant l'octroi de 650 millions d'euros de prêts et de subventions à l'Ukraine afin de soutenir cette dernière dans des secteurs tels que l'énergie et les transports, qui ont été pris pour cible par la Russie[**.**](Ukraine : attaque russe sur l'infrastructure )

Mais la grande question aujourd'hui est : Emmanuel Macron fera-t-il l'annonce de l'envoi d'instructeurs français pour former les troupes ukrainiennes dans leur pays ?

Si l'annonce d'aujourd'hui confirme les plans — ou rumeurs — en ce sens, ce sera un nouveau signe de l'engagement croissant de la France aux côtés de Kyiv, ainsi qu'un nouveau message, encore plus fort, en ce sens à Moscou.

Le Kremlin a déjà déclaré que Moscou ne s'abstiendrait pas d'attaquer des cibles ukrainiennes même en présence de personnel étranger.

Un autre problème majeur de cette visite est qu'elle coïncide avec le calendrier des élections européennes — le vote en France aura lieu dimanche.

Plusieurs candidats ont dénoncé cette visite d'État comme un outil permettant à M. Macron d'obtenir des voix pour son parti, Renaissance, dirigé par Valérie Hayer, qui accuse actuellement un retard de plus de 15 points par rapport à l'extrême droite française.