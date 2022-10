L'Europe face à la crise de l'énergie

Tout le monde doit s'engager, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'urgence.

Urgence pour notre planète, qui s'assèche et qui brûle, urgence pour les générations futures, urgences pour la biodiversité, urgence aussi pour notre indépendance, notre indépendance énergétique, bien sûr, mais aussi notre indépendance politique.

Et je voudrais ici tuer un mythe, nous n'avons jamais été indépendants en matière d'énergie. Aujourd'hui, nous sommes exposés aux énergies fossiles à près de 66% dans notre consommation d'énergie, et l'enjeu, c'est de sortir de ces énergies fossiles pour avoir réellement cette énergie abondante à bas prix et qui ne fait plus de mal à notre planète.