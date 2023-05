Une femme bientôt à la tête de Twitter

Par Euronews

L'actuel CEO Elon Musk annonce sa mise en retrait pour d'autres fonctions au sein du réseau social. La nouvelle dirigeante sera opérationnelle dans six semaines.

Twitter aura bientôt une dirigeante ! Elon Musk l'a annoncé ce vendredi, sans donner toutefois de nom. La nouvelle cheffe prendra ses fonctions dans environ six semaines. Selon Selon le Wall Street Journal et le New York Times, il pourrait s'agir de Linda Yaccarino, directrice de la publicité chez NBCUniversal, un groupe américain de médias.

Le propriétaire de Tesla et de SpaceX laisse donc sa place à la tête du réseau social pour se consacrer à d'autres tâches, celles de président exécutif et de directeur de la technologie.

Elon Musk a acheté la plateforme pour 44 milliards de dollars, l'année dernière.

Il a licencié une grande partie des collaborateurs (7500 au moment du rachat, ils seraient environ 2000 aujourd'hui) et pris des décisions éditoriales controversées, comme la création de comptes payants ou le retour sur la plateforme de personnalités exclues, à l'instar de l'ancien président américain Donald Trump.