Le changement climatique fait des ravages en Serbie

Par Euronews avec AFP

De plus en plus souvent, le pays des Balkans fait face à des conditions météorologiques extrêmes.

Feux de forêt, inondations, températures record, sécheresse. En Serbie également, le changement climatique fait des ravages.

Dejan Ivanisević est agriculteur à une centaine de kilomètres de Belgrade.

"Nous arrivons à des niveaux extrêmes en matière de sécheresse, de réserve d'eau. Je ne comprends absolument pas ce qu'il se passe."

Au mois de mai, les champs ont été touchés par des inondations.

Petar Alimpijević est le correspondant d'Euronews en Serbie : "Il y a encore un mois, le maïs et le soja poussaient ici. Puis, il y a eu de fortes pluies, un lac s'est formé et les cultures n'ont pas résisté. Et la souffrance des producteurs ne s'arrête pas là. Après les inondations, il y a eu la sécheresse."

"Je commence à me décourager", explique Dejan Ivanišević. _"__J'ai d'abord travaillé la terre parce que j'aime ça.__On se retrouve tous ensemble, on produit quelque chose.__C'est très agréable de produire de ses propres mains._Après tout, c'est pour nourrir au moins son village ou sa famille."

En cette mi-juillet, le thermomètre affiche 38 degrés dans certaines régions de Serbie. Le pays est également confronté à des orages extrêmes.

"Au cours des dix dernières années, nous avions trois vagues de chaleur par an, alors que cette année, nous en avons déjà cinq. Quant à la pluie, il tombait en moyenne 50 litres par mètre carré lors des mois de juin et juillet. Aujourd'hui, il peut tomber la même quantité en l'espace de 12 heures."

Ces conditions climatiques favorisent la sécheresse, l'ennemi des agriculteurs.