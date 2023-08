L'Allemagne fait un pas de plus vers la légalisation du cannabis

Selon les nouvelles règles du projet de loi gouvernemental, une personne majeure pourra acheter jusqu'à 25 grammes de cannabis et cultiver jusqu'à trois plants de cannabis pour son propre usage.

C'est un feu vert pour la petite plante qui fait planer. Le gouvernement allemand fait un pas de plus vers la légalisation du cannabis, en adoptant un projet de loi controversé qui encadre l'achat et sa culture.

Le projet de loi s'accompagne d'une campagne ciblée visant à éduquer les jeunes, explique Karl Lauterbach, le ministre allemand de la Santé: " Nous avons une consommation croissante de cannabis. Malheureusement, cela touche aussi les enfants et les jeunes, les jeunes adultes. C'est-à-dire que l'augmentation de la consommation se produit actuellement sans aucune réponse. Nous voulons limiter la consommation et la rendre plus sûre, en particulier pour les enfants et les jeunes. Mais nous ne voulons pas l'étendre."

Le texte doit encore être voté par le parlement dans les prochains mois, pour que la légalisation soit totale. Selon les nouvelles règles, il sera possible à partir de 18 ans d'acheter et de posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis et de cultiver jusqu'à trois plants de cannabis pour son propre usage.

Pour l'instant, le cannabis en Allemagne est utilisé légalement pour des besoins médicaux. L'Allemagne pourrait devenir l'un des pays les plus libéraux d'Europe, emboîtant le pas à Malte et au Luxembourg, qui ont légalisé le cannabis récréatif en 2021 et en 2023.