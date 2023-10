Les propositions de l'UE en matière de bien-être animal, attendues depuis longtemps, tombent à l'eau sans explication. Certains rapports soupçonnent le poids des objectifs économiques.

Une série de propositions très attendues sur le bien-être animal dans l'UE se fait attendre, et il semble que la Commission européenne ne respectera pas ses engagements.

Bruxelles semble traiter la question discrètement, avec des fuites qui ont révélé que les propositions pourraient être abandonnées afin de lutter contre les prix élevés des denrées alimentaires et l'inflation qui sévit sur le continent.

Les organisations de protection des animaux ont accusé les décideurs politiques de faire volte-face et semblent ne pas comprendre ce qui se passe alors que la Commission s'était engagée à "mettre fin à l'ère des cages" il y a plusieurs années.

Cette initiative citoyenne a été signée par près de 1,4 million de personnes en 2020.

Elle a incité la Commission à s'engager à proposer une législation visant à supprimer progressivement l'utilisation des systèmes de cages pour les animaux tels que les poules, les lapins et les canards, d'ici à la fin de l'année 2023.

Le cadre législatif devait également prévoir l'arrêt de l'abattage des poussins d'un jour, de la vente et de la production de fourrure, ainsi que la réduction du transport des animaux vivants.

Le silence assourdissant de la Commission européenne

Des médias ont commencé à émettre des doutes sur le sort de la législation.

Le sujet était également absent du discours sur l'état de l'Union de la présidente de la Commission européenne , Ursula von der Leyen, qui avait l'occasion de résumer ce qu'il restait à faire à son administration, avant les élections européennes de l'année prochaine.

Cela n'a pas échappé à l'attention des ONG de protection des animaux.

Euronews a contacté la Commission européenne, mais n'a reçu aucune réponse au moment de la publication de cet article.

Enfin, lors d'une audition au Parlement européen mardi, le vice-président exécutif de la Commission européenne , Maroš Šefčovič, nommé pour superviser le Green Deal européen, a fait froncer bien des sourcils lorsqu'il n'a pas pu s'engager sur une date limite des propositions en faveur du bien-être animal en question.

Le vice-président n'a toutefois cessé de répéter que les propositions relatives au bien-être animal restaient une priorité pour les mois à venir.

Le lendemain, à l'occasion de la "Journée mondiale des animaux", le vice-président Maroš Šefčovič a écrit aux eurodéputés pour leur indiquer que la Commission européenne présentera sa proposition visant à protéger les animaux pendant leur transport en décembre 2023.

Il ne s'est toutefois pas engagé sur une quelconque échéance concernant le reste des questions relatives au bien-être animal, notant que la Commission continuera à travailler sur les propositions restantes.

Les organisations de protection des animaux, dont "FOUR PAWS International" et "Compassion in World Farming", ont immédiatement réagi en déclarant que la Commission européenne ne tenait pas ses promesses.

"Compassion in World Farming" a déclaré que "la Commission donne une gifle à la démocratie et annonce la fin de la révolution du bien-être animal dans l'UE".

L'inflation pourrait-elle être la raison de l'abandon du bien-être animal ?

La Commission européenne n'a pas encore communiqué les raisons précises pour lesquelles elle a abandonné les propositions mais les médias suggèrent la crainte que les amendements relatifs au bien-être animal n'alimentent davantage l'inflation des denrées alimentaires.

Le Financial Times (FT) a fait état d'un projet d'étude d'impact de la Commission, qui montre que les coûts des agriculteurs pourraient augmenter de 15 % en moyenne, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix à la consommation et une augmentation des importations.

L'amélioration des conditions d'hébergement des poulets de chair pourrait ajouter un centime au prix d'un œuf, selon le projet d'évaluation.

Dans son rapport, le Financial Times a demandé au groupe d'agriculteurs européens "Copa-Cogeca" son avis sur les propositions. Il s'est déclaré favorable à de nombreux changements parmi ceux suggérés, à condition qu'ils s'accompagnent d'une aide financière et que la viande importée réponde aux mêmes normes que celle produite en Europe.

Malgré ces craintes, l'inflation des denrées alimentaires, bien que toujours élevée, a en fait commencé à ralentir ces derniers mois, selon Eurostat, l'office statistique de l'UE.

En outre, il faudrait des années pour que les propositions soient inscrites dans la loi et mises en pratique, ce qui rendrait l'inflation alimentaire actuelle encore moins significative.

Le directeur de la politique européenne de "FOUR PAWS", Joe Moran, a affirmé à Euronews que les propositions restent des propositions jusqu'à ce qu'elles soient adoptées.

"Nous envisageons 2028, 2027, puis il y aura une période de mise en œuvre avant qu'elles ne s'appliquent réellement ", indique-t-il.

Les périodes de transition pour de telles mesures durent souvent de 10 à 15 ans.

"Ne pas aller de l'avant maintenant en raison de coûts qui pourraient être étalés sur 20 ans serait, à mon avis, un peu comme si quelqu'un annulait ses vacances d'été dans 10 ans parce qu'il a regardé en ligne et qu'il pleut sur sa destination aujourd'hui", assure Joe Moran. "Cela n'a littéralement aucun sens. C'est insensé."

Le directeur a fait part de son soupçon que l'abandon des projets pourrait être "une question d'optique" à la lumière des efforts de la Commission européenne pour obtenir le nouvel accord commercial UE-Mercosur impliquant l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, avant la fin de cette année.

L'impact des propositions prévues en matière de bien-être animal sur les relations commerciales internationales

En avril 2023, une étude d'impact a révélé que les partenaires commerciaux les plus touchés par les normes plus strictes devraient être le Brésil et la Thaïlande dans le cas de la viande de volaille, et le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay dans le cas de la viande de bœuf.

Selon Joe Moran, la Commission européenne pense qu'il serait "incroyablement dangereux" que le paquet législatif soit révélé au cours des négociations car cela pourrait compromettre un accord si les importations sud-américaines étaient tenues de respecter les mêmes normes élevées.

"Ils considèrent cela comme une sorte de goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase", avance-t-il.

Joe Moran a ajouté qu'à sa connaissance, les propositions initialement prévues étaient prêtes à passer au stade de la consultation interservices, avant d'être finalement publiées dans les semaines à venir. Il a déclaré ne pas comprendre pourquoi, à ce stade, elles ne peuvent pas être rendues publiques.

"Une proposition n'est qu'une proposition. Nous leur demandons simplement de mettre ces textes dans le domaine public, devant les députés européens et les États membres", explique Joe Moran. "Ils pourraient alors être amendés. Ils peuvent être modifiés. Mais au moins, dans une démocratie, des discussions comme celles-ci devraient avoir lieu à la lumière du jour. Je ne crois pas qu'elles devraient se dérouler à huis clos".

Quels sont lesenjeux ?

Le directeur a attiré l'attention sur les problèmes urgents que les propositions étaient censées résoudre, tels que l'arrêt de la castration des porcelets, la prévention de la séparation des veaux de leur mère juste après la naissance et l'arrêt de la croissance des poulets à un rythme tel qu'ils ne peuvent pas se tenir debout parce que leurs pattes ne peuvent pas supporter leur propre poids.

L'Autorité européenne de sécurité des aliments note que le bien-être des animaux d'élevage est directement lié à la sécurité de la chaîne alimentaire et que la relation entre le bien-être et la santé des animaux et les maladies d'origine animale est étroite, les facteurs de stress et le manque de bien-être entraînant une sensibilité accrue aux maladies transmissibles chez les animaux.

Il convient de rappeler que la sécurité alimentaire ne suscite aucune inquiétude sérieuse dans l'Union européenne, qui applique déjà les normes les plus strictes au monde en matière de bien-être animal.

Tout en reconnaissant que l'UE est un leader à bien des égards, Joe Moran souligne que d'autres régions du monde réglementent mieux certains aspects du bien-être animal, comme l'interdiction des exportations d'animaux vivants, même si leur réglementation générale en matière de bien-être est bien inférieure à celle de l'Europe.

"Si nous voulons que l'UE reste le leader mondial en matière de bien-être animal, nous avons besoin de ces propositions maintenant", conclut-il.