Au moins 20 Palestiniens tués à Deir al-Balah

Par Euronews avec AP

Une frappe israélienne a touché un bâtiment de deux étages, près d'un hôpital.

Au moins 20 personnes ont été tuées mercredi dans la ville de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. La frappe a touché un immeuble de deux étages près de l'hôpital d'Al-Aqsa.

Selon le dernier bilan du Hamas, au pouvoir dans l'enclave palestinienne, l'armée israélienne a tué plus de 23 000 Palestiniens depuis le début de la guerre et fait près de 60 000 blessés. Le mouvement islamiste estime que les 2/3 de ces victimes sont des femmes et des enfants.

De son côté, le chef d'Etat-major israélien, le Lieutenant général Herzi Halevi, a rendu visite aux commandants de Tsahal. Il a insisté sur la capacité des forces armées à affronter tous types de combats : "Il n'y a pas un kilomètre carré à Gaza où vous ne sachiez pas entrer, que vous ne sachiez pas démanteler, cela n'existe pas. Après ce que vous avez fait, il n'y a pas un village au Liban dans lequel vous ne puissiez entrer et que vous ne puissiez démanteler", a-t-il martelé.

Les dirigeants israéliens ont déclaré que leur patience s'épuisait vis-à-vis du Hezbollah. La milice chiite libanaise, alliée au Hamas, a lancé ces derniers jours plusieurs attaques contre les forces armées israéliennes, sans faire beaucoup de dégâts.

Le Hamas et de nombreux Palestiniens ont par ailleurs salué l'action de l'Afrique du Sud car Pretoria a déposé une plainte pour "actes génocidaires" contre Israël auprès de la Cour Internationale de Justice, la plus haute juridiction de l'ONU.

Les audiences préliminaires doivent débuter ce jeudi.