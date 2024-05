Israël confisque du matériel de diffusion appartenant à l'agence de presse AP

Par Euronews avec AP

Jusqu'à la saisie du matériel, The Associated Press diffusait en direct une vue du nord de Gaza.

Des responsables israéliens ont saisi mardi une caméra et du matériel de diffusion appartenant à The Associated Press dans le sud d’Israël.

Les responsables ont accusé l’organisation de presse de violer la nouvelle interdiction d’Al Jazeera.

La chaîne satellite qatarie fait partie des milliers de clients qui reçoivent des flux vidéo en direct de AP et d’autres organisations de presse. AP a dénoncé cette décision.

"Associated Press dénonce avec la plus grande fermeté les mesures prises par le gouvernement israélien pour fermer notre flux en direct de longue date montrant une vue sur Gaza et saisir du matériel AP", a déclaré Lauren Easton, vice-présidente des communications d’entreprise à AP.

"La fermeture n’était pas basée sur le contenu du flux, mais plutôt sur une utilisation abusive par le gouvernement israélien de la nouvelle loi sur les radiodiffuseurs étrangers du pays. Nous exhortons les autorités israéliennes à rendre notre équipement et à nous permettre de rétablir immédiatement notre flux en direct afin que nous puissions continuer à fournir cet important journalisme visuel à des milliers de médias du monde entier", a communiqué AP.

Des responsables du ministère des Communications ont remis au média un document, signé par le ministre des Communications Shlomo Karhi, alléguant qu’il violait la nouvelle loi sur les radiodiffuseurs étrangers du pays.

Les vidéos prises sur la scène montrent deux responsables israéliens discutant du matériel qu’ils saisissent, avant de confisquer les kits de caméra.

Peu avant la saisie de l’équipement, AP diffusait en direct une vue générale du nord de Gaza.

AP assure se conformer aux règles de censure militaire d’Israël, qui interdisent la diffusion de détails tels que des mouvements de troupes qui pourraient mettre en danger les soldats. La diffusion vidéo montrait généralement de la fumée s’élevant du territoire.

Sur une vidéo prise pendant l'intervention des autorités israéliennes montrant la ligne d'horizon, on peut entendre "Un microphone sur le toit utilisé pour recevoir les sons des explosions est connecté directement à la caméra". On entend ensuite le microphone être déconnecté.

Cette saisie fait suite à un ordre verbal donné jeudi de cesser la transmission en direct, ce que l’organisation de presse a refusé de faire.

Les responsables israéliens ont utilisé la nouvelle loi pour fermer les bureaux du radiodiffuseur basé au Qatar le 5 mai, confisquer son équipement, interdire ses émissions et bloquer ses sites Web.

Israël a longtemps eu une relation difficile avec Al Jazeera, l’accusant de parti pris contre Israël. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié cette chaîne de "chaîne terroriste".

Al Jazeera est l’un des rares médias internationaux à être resté à Gaza tout au long de la guerre, diffusant des scènes de frappes aériennes et d’hôpitaux surpeuplés et accusant Israël de massacres.