Qatar 365 régale vos papilles en visitant le Festival international gastronomique du Qatar et une exposition consacrée au café.

Le Qatar compte plus de 100 nationalités. La scène gastronomique du pays est en constante évolution, satisfaisant tout un melting-pot de cultures. L'équipe de Qatar 365 a découvert que tout ce qui chatouille vos papilles est disponible ici. Aadel Haleem a commencé son voyage culinaire au Festival international gastronomique du Qatar. Cet événement annuel souligne l'importance de la nourriture pour les citoyens et les résidents qataris, qui ont la possibilité de goûter aux plats de plus de 100 stands proposant des cuisines du monde entier.

La cheffe Najat Kaanache, originaire du Maroc, était l'une des invitées d'honneur de l'événement et a fait goûter à Aadel son style de cuisine avant-gardiste.

Alors qu'Aadel faisait le tour du parc Al Bidda, sa visite gastronomique l'a littéralement emmené à un autre niveau. C'est précisément ce que propose "Dinner in the Sky" [Diner dans le ciel, NDLR]. L'expérience gastronomique se déroule à 50 mètres au-dessus du sol. En flottant dans les airs, les convives bénéficient d'une vue unique sur Doha.

L'exposition "Growing Kopi, Drinking Kahwa" est une célébration du café organisée par le Musée national du Qatar. Il témoigne de la richesse des échanges culturels. Laila Humairah a découvert que le café est un langage universel qui célèbre la diversité et l'unité culturelle. L'exposition retrace le parcours de cette boisson bien-aimée, depuis ses racines éthiopiennes il y a plusieurs siècles jusqu'à son adoption et son adaptation dans des pays comme l'Indonésie et le Qatar.