Joe Biden annonce une proposition israélienne pour mettre fin à la guerre de Gaza

M. Biden a évoqué un accord en trois phases que les responsables israéliens ont proposé au Hamas. « Israël a fait sa proposition. Le Hamas dit qu'il veut un cessez-le-feu. Cet accord est l'occasion de prouver qu'il est vraiment sincère ».

Le président américaine Joe Biden a détaillé vendredi un accord en trois phases proposé par Israël aux militants du Hamas qui, selon lui, conduirait à la libération des otages restants à Gaza et pourrait mettre fin à la guerre meurtrière qui dure depuis près de huit mois au Proche-Orient.

M. Biden a ajouté que le Hamas n'était « plus capable » de mener une nouvelle attaque d'envergure contre Israël, tout en exhortant les Israéliens et le Hamas à trouver un accord pour libérer les otages restants et prolonger le cessez-le-feu.

Le président démocrate a qualifié cette proposition de « feuille de route pour un cessez-le-feu durable et la libération de tous les otages ».

M. Biden a indiqué que la première phase de l'accord proposé durerait six semaines et comprendrait un « cessez-le-feu total et complet », le retrait des forces israéliennes de toutes les zones peuplées de Gaza et la libération d'un certain nombre d'otages, y compris des femmes, des personnes âgées et des blessés, en échange de la libération de centaines de prisonniers palestiniens.

Les otages américains qui seraient libérés à ce stade, ainsi que les dépouilles des otages tués, seraient rendus à leurs familles. L'aide humanitaire augmenterait considérablement au cours de la première phase, 600 camions étant autorisés à entrer dans la bande de Gaza chaque jour.

La deuxième phase comprendrait la libération de tous les otages encore en vie, y compris les soldats masculins, et les forces israéliennes se retireraient de Gaza.

Et tant que le Hamas respecte ses engagements, le cessez-le-feu temporaire deviendrait, selon les termes des propositions israéliennes, « la cessation permanente des hostilités »", a déclaré M. Biden.

La troisième phase prévoit le lancement d'une reconstruction majeure de la bande de Gaza, qui doit faire face à des décennies de reconstruction après la dévastation causée par la guerre.

"Moment décisif" dans la guerre

Les remarques de M. Biden sont intervenues alors que l'armée israélienne a confirmé que ses forces opéraient désormais dans les quartiers centraux de Rafah, dans le cadre de l'extension de son offensive dans la ville méridionale de Gaza. M. Biden a déclaré qu'il s'agissait d'un « moment véritablement décisif ». Il a ajouté que le Hamas avait déclaré qu'il souhaitait un cessez-le-feu et qu'un accord en plusieurs phases avec Israël serait l'occasion de prouver « qu'il est vraiment sincère ».

Israël a lancé sa guerre à Gaza après l'attaque du Hamas, le 7 octobre, au cours de laquelle des militants ont pris d'assaut le sud d'Israël, tué quelque 1 200 personnes - pour la plupart des civils - et enlevé environ 250 personnes. Israël affirme qu'une centaine d'otages sont toujours en captivité à Gaza, ainsi que les corps d'une trentaine d'autres.

Les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu ont été interrompus au début du mois, après un effort important des États-Unis et d'autres médiateurs pour parvenir à un accord, dans l'espoir d'éviter une invasion israélienne de la ville de Rafah, dans le sud du pays. Les pourparlers ont été bloqués par un point de friction central : le Hamas exige des garanties sur la fin de la guerre et le retrait total des troupes israéliennes de Gaza en échange de la libération de tous les otages, une demande qu'Israël rejette.

L'Israël étend son offensive à Rafah

Les Palestiniens qui s'abritent dans la zone ont fait état de violents combats ces derniers jours, tandis que les forces israéliennes affirment avoir pris le contrôle total de la frontière de Gaza avec l'Égypte. L'armée israélienne a confirmé que ses forces étendent leur offensive dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza.

Au moins une douzaine de personnes ont été tuées lors de frappes aériennes sur deux sites différents dans le centre de Gaza plus tôt dans la matinée.

Dans un communiqué publié ce vendredi, les forces de défense israéliennes ont annoncé que leurs troupes avaient démantelé des tunnels et des lance-roquettes du Hamas dans le centre de Rafah, ainsi qu'une zone de stockage d'armes.

Israël affirme également que les forces israéliennes ont achevé leur mission dans l'est de Jabaliya, où elles disent avoir récupéré sept corps d'otages israéliens.

Plus d'un million de Palestiniens ont fui Rafah depuis le début de l'assaut. Rafah est devenue l'épicentre de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.