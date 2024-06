Par euronews

Jour de vote ce samedi en Slovaquie, en Italie, en Lettonie, à Malte et en République tchèque. Ce dimanche, vingt pays, dont l'Allemagne, la France désigneront leur députés européens. Les observateurs scruteront le taux de participation.

Signe que les élections européennes sont une agrégation de 27 scrutins nationaux, avec un calendrier électoral et des enjeux souvent distincts, les électeurs de cinq pays étaient appelés aux urnes ce samedi : en Slovaquie, en Lettonie, à Malte, en République tchèque, et en Italie (où les opérations électorales se poursuivront ce dimanche).

Mais comme dans les autres pays, où le vote est déjà clos, comme aux Pays-Bas, il faudra attendre dimanche soir pour avoir un aperçu des résultats finaux sur l'ensemble du continent, lors que les électeurs de vingt pays (dont la France, l'Allemagne et la Pologne) auront également voté.

Si cette consultation s'annonce des plus controversée et disputée de son histoire par les partis eurosceptiques, populistes et ou d'extrême droite, tous les regards seront une nouvelle fois tournés vers le taux d'abstention.

Mais comme l'explique Tomasz Kanievcky, analyste du Centre de sondages Euronews, "nous ne pouvons pas oublier que nous ne parlons pas d'une élection européenne, mais de 27 élections nationales. L'approche de l'abstentionnisme sera donc certainement différente selon les pays où se dérouleront ces élections et selon les enjeux actuels."

Selon le centre de sondages Euronews, la participation des jeunes électeurs pourrait augmenter en France et en Allemagne. Mais ces jeunes électeurs pourraient être tentés de voter pour l’extrême droite. Autre exemple : l'Italie où l'abstentionnisme pourrait être important.

Rebond de la participation électorale en 2019

En mai dernier, notre sondage indiquait cependant un appétit certain des électeurs pour cette campagne de 2024.

Lors des dernières élections européennes de 2019, c'est en Slovaquie que le taux d'abstention le plus fort avait été enregistré. Il faudra voir si, après la tentative d'assassinat du Premier ministre populiste de gauche anti-européen Robert Fico, la tendance s'inversera.

Depuis l'organisation de la première élection européenne au suffrage universel direct de 1979, à laquelle 61,99% des Européens consultés avaient participé, le taux de participation s'est littéralement effondré dans l'UE, scrutin après scrutin, pour atteindre son pic le plus bas en 2014 avec un taux de 42,61% avant un redressement notable en 2019 (50,66% de participation).

En pleine guerre en Ukraine, alors que l'UE est confrontée à une série de crises à répétition et de défis, dont celui du changement climatique, la question est de savoir si en 2024, les électeurs européens se mobiliseront davantage qu'en 2019.

Réponse dimanche soir sur euronews et euronews.com.