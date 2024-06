Par ailleurs, l'agence météorologique de l'ONU prévoit 80 % de chances que les températures moyennes mondiales dépassent l'objectif de 1,5 Celsius (2,7 Fahrenheit) fixé dans l'accord historique de Paris sur le climat au cours des cinq prochaines années.

PUBLICITÉ

Le mois de mai 2024 a été le plus chaud jamais enregistré, marquant le 12e mois consécutif de chaleur record, ont déclaré les scientifiques de Copernicus.

Le mois dernier, la température moyenne de la planète était supérieure de 1,52 °C à la moyenne enregistrée entre 1850 et 1900, avant l'industrialisation, selon le service de surveillance du climat de l'Union européenne.

C'est le douzième mois consécutif où les températures ont été plus élevées que jamais, la température moyenne de l'air à la surface du globe étant supérieure de 0,65 °C à la moyenne enregistrée entre 1991 et 2020.

"Il est choquant mais pas surprenant que nous ayons atteint cette série de 12 mois. Même si cette série de mois record finira par s'interrompre, la signature générale du changement climatique demeure et il n'y a aucun signe en vue d'un changement de cette tendance", déclare Carlo Buontempo, directeur de Copernicus Climate Service (C3S).

Qu'est-ce que La Niña et comment pourrait-elle succéder à El Niño ?

L'augmentation de la chaleur dans les océans est le reflet de cette période exceptionnellement chaude.

En 2023, les océans entourant l'Europe ont connu la température moyenne de surface de la mer la plus élevée jamais enregistrée, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Depuis juillet dernier, le phénomène météorologique El Niño a contribué à la hausse des températures mondiales et à l'apparition de conditions météorologiques extrêmes dans le monde entier, mais les scientifiques maintiennent que le réchauffement climatique induit par l'homme en est le principal moteur.

Toutefois, l'OMM signale que le phénomène El Niño 2023/24 montre des signes de fin et pourrait être suivi par des conditionsLa Niña à partir de juin.

La Niña se caractérise par des températures de surface de la mer inférieures à la moyenne dans le centre et l'est du Pacifique équatorial, ce qui se traduit généralement par des conditions météorologiques opposées à celles associées à El Niño, en particulier dans les régions tropicales.

Ce refroidissement s'accompagne d'altérations de la circulation de l'air tropical, notamment de modifications de la configuration des vents, de la pression atmosphérique et des précipitations.

Quelles sont les conséquences de La Niña sur le réchauffement climatique ?

El Nino et La Nina commencent généralement au printemps ou en été dans l'hémisphère nord.

Le passage de la phase chaude d'El Nino à la phase neutre ou à la phase plus froide de La Nina se produit en moyenne tous les trois à cinq ans.

Cependant, cette transition ne signale pas un changement dans la tendance actuelle du réchauffement climatique.

"Chaque mois depuis juin 2023 a établi un nouveau record de température, et 2023 a été de loin l'année la plus chaude jamais enregistrée", déclare Ko Barrett, vice-secrétaire général de l'OMM.

"La fin d'El Niño ne signifie pas une pause dans le changement climatique à long terme, car notre planète continuera à se réchauffer en raison des gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur. Les températures de surface de la mer exceptionnellement élevées continueront à jouer un rôle important au cours des prochains mois".

Les neuf dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, même si une La Niña pluriannuelle a permis de refroidir la situation de 2020 à début 2023.

"Nos conditions météorologiques continueront d'être plus extrêmes en raison de l'augmentation de la chaleur et de l'humidité dans l'atmosphère", a déclaré Ko Barrett, qui dirige une délégation de l'OMM à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui se tient actuellement à Bonn.

"Les conditions de La Nina succèdent généralement à de fortes manifestations d'El Niño, ce qui est conforme aux prévisions récentes des modèles, bien qu'une grande incertitude subsiste quant à la force et à la durée de ce phénomène."

PUBLICITÉ

La limite de 1,5 degrés dépassée vers 2030 ?

L'agence météorologique de l'ONU prévoit 80 % de chances que les températures moyennes mondiales dépassent l'objectif de 1,5 Celsius (2,7 Fahrenheit) fixé dans l'accord historique de Paris sur le climat au cours des cinq prochaines années.

L'Organisation météorologique mondiale a déclaré mercredi que la température moyenne à la surface du globe pour chaque année entre 2024 et 2028 devrait se situer entre 1,1 et 1,9 degré Celsius de plus qu'au début de l'ère industrielle.

Le rapport estime également qu'il y a près d'une chance sur deux - 47 % - que les températures moyennes mondiales sur l'ensemble de cette période de cinq ans dépassent 1,5 °C, ce qui représente une augmentation par rapport à la probabilité d'un peu moins d'une chance sur trois prévue pour la période 2023-2027.

Le rapport a été cité dans un discours général sur la menace du changement climatique prononcé par le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement.