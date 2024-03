Où la classe moyenne paie-t-elle les impôts les plus élevés et les plus bas en Europe ?

La charge fiscale pesant sur la classe moyenne diffère d'un pays à l'autre de l'UE, ainsi qu'entre les différents segments de revenus.

Selon un rapport récent, les classes moyennes britanniques continuent de faire face à des difficultés économiques malgré des revenus annuels pouvant atteindre 70 180 euros.

Dans de nombreux pays de l'OCDE, les classes moyennes ont vu leur capacité d'épargne diminuer et, dans certains cas, se sont endettées, alors que la charge fiscale pesant sur la classe moyenne européenne devient de plus en plus controversée dans le contexte actuel de crise du coût de la vie.

Les revenus et la charge fiscale de la classe moyenne diffèrent considérablement d'un pays européen à l'autre. En général, les revenus de la classe moyenne inférieure sont moins taxés, tandis que ceux de la classe moyenne supérieure le sont davantage.

La taille des ménages et le nombre de salariés ont également un impact sur les taux d'imposition.

Euronews Business se penche sur la charge fiscale de la classe moyenne, sur la base d'un ensemble de données provenant de la revue économique, "EconPol Forum", afin de déterminer où, en Europe, la classe moyenne a le pouvoir d'achat le plus élevé, et où elle paie les impôts les plus élevés et les plus bas.

Qui est la classe moyenne ?

Avant d'examiner les données, il est important de se pencher sur la définition de quelques termes clés.

Selon la définition de l'OCDE, la classe moyenne désigne les ménages dont le revenu se situe entre 75 % et 200 % du revenu national médian. Elle est divisée en trois sous-catégories :

La classe moyenne inférieure : revenu compris entre 75 % et 100 % du revenu national médian

revenu compris entre 75 % et 100 % du revenu national médian Classe moyenne intermédiaire : revenu compris entre 100 % et 150 % du revenu national médian

revenu compris entre 100 % et 150 % du revenu national médian Classe moyenne supérieure : revenu compris entre 150 % et 200 % du revenu national médian

Le revenu disponible des ménages est ce dont les ménages disposent pour dépenser et épargner après impôts et transferts. La taille d'un ménage et l'âge de ses membres sont pris en compte pour pondérer les ménages afin de mieux les comparer.

Dans quel pays la classe moyenne dispose-t-elle du revenu disponible le plus élevé ?

En 2019, c'est au Luxembourg que la classe moyenne disposait du revenu disponible le plus élevé, compris entre 30 618 € et 81 649 €, selon "EconPol" qui s'appuie sur l'enquête des statistiques de l'UE sur les revenus et les conditions de vie.

À l'inverse, c'est en Bulgarie que le revenu moyen des ménages est le plus faible parmi les pays européens. Le revenu disponible de la classe moyenne y variait de 2 908 € à 7 755 €.

Le graphique ci-dessus montre les énormes différences de revenu disponible entre les États membres de l'UE et le Royaume-Uni en termes nominaux.

Si l'on considère le revenu disponible des ménages en standard de pouvoir d'achat (SPA), le niveau des différences par rapport aux termes nominaux a diminué, mais il existe encore de grandes disparités.

Le revenu disponible en SPA permet une comparaison plus équitable, car le coût de la vie varie considérablement, en Europe. Cela signifie que les ménages peuvent consommer une quantité différente de biens et de services dans différents pays avec le même revenu.

En 2019, la classe moyenne luxembourgeoise a enregistré le pouvoir d'achat le plus élevé : environ deux fois plus élevé que la moyenne de l'UE.

Les classes moyennes en Autriche et en Allemagne ont également bénéficié d'un pouvoir d'achat supérieur d'environ 40 % à la moyenne de l'UE. La France, l'Irlande, l'Italie et le Royaume-Uni avaient un pouvoir d'achat proche de la moyenne de l'UE.

Les classes moyennes des pays d'Europe de l'Est occupaient le quart inférieur. La Bulgarie et la Roumanie ont enregistré les revenus moyens des ménages les plus bas de l'UE, à peine supérieurs à 50 % de la moyenne de l'UE.

Quelle est la charge fiscale effective ?

La charge fiscale effective des ménages de la classe moyenne comprend l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales obligatoires et les transferts sociaux reçus.

Sur la base des calculs de Mathias Dolls, Florian Dorn, David Gstrein et Max Lay de l'institut "Ifo" basé à Munich, Euronews Business examine trois scénarios différents.

1. Familles à double revenu avec deux enfants

Les familles à revenu moyen inférieur ayant deux revenus égaux (double salaire) et deux enfants ont reçu des prestations nettes en Belgique (-14 %), en France (-5 %), en Grèce (-4 %), en Estonie (-3 %) et en Irlande (-2 %).

Ces taux négatifs signifient que les familles ont reçu davantage de prestations sociales qui ont plus que compensé leurs paiements d'impôts et de cotisations de sécurité sociale.

C'est au Danemark et en Slovénie que la charge fiscale effective des familles est la plus élevée, avec une moyenne de 29 % et 22 % pour les classes moyennes inférieures, 34 % et 30 % pour les classes moyennes intermédiaires, et 37 % et 35 % pour les classes moyennes supérieures.

Le cas de la Belgique est remarquable, car la charge fiscale varie considérablement d'un segment de la classe moyenne à l'autre.

Alors que les familles de la classe moyenne supérieure devaient payer l'un des taux d'imposition les plus élevés (plus de 33 %), ce taux était inférieur à 20 % dans le groupe moyen et de -14 % pour la classe moyenne inférieure.

2. Familles à revenu unique avec deux enfants

Les familles à revenu moyen inférieur avec un seul salaire et deux enfants en France et en Tchéquie étaient des bénéficiaires nets de transferts et ont donc connu une charge négative (allègement net).

La charge était supérieure à 20% en Finlande, au Danemark, en Lituanie, en Slovénie, aux Pays-Bas et en Slovaquie.

Le Danemark, les Pays-Bas et la Finlande avaient la charge fiscale la plus élevée à la fois dans la classe moyenne et dans la classe moyenne supérieure dans ce scénario.

3. Les ménages célibataires

En moyenne, les ménages isolés de l'UE paient plus d'impôts que les familles dans tous les segments de la classe moyenne.

Cela n'est pas surprenant pour deux raisons principales, selon le Forum "EconPol" : ils bénéficient principalement de moins de prestations sociales que les familles en raison de l'absence de transferts liés à la famille, y compris les allocations familiales.

Les familles ont également plus de possibilités d'allègement fiscal grâce à l'imposition conjointe du conjoint et aux allocations familiales.

En 2019, c'est au Danemark, en Belgique, en Slovénie et en Allemagne que le taux d'imposition des ménages isolés était le plus élevé. Dans ces quatre pays, ce taux était supérieur à 40 % pour les ménages de la classe moyenne et de la classe moyenne supérieure.

C'est à Chypre, en Roumanie et en Estonie que la charge fiscale des ménages isolés était la plus faible.

Les familles bi-actives avec deux enfants ont la charge fiscale la plus faible

Si l'on compare ces trois hypothèses, ce sont les familles bi-actives avec deux enfants qui ont la charge fiscale la plus faible. En moyenne, la charge fiscale effective dans l'UE n'était que de 6 % pour le segment de la classe moyenne inférieure, tandis qu'elle était de 17 % dans le groupe moyen et de 24 % dans la classe moyenne supérieure.

Pour une famille à revenu unique avec deux enfants, ces taux étaient respectivement de 12 %, 23 % et 29 %.

La charge fiscale était nettement plus élevée pour les ménages isolés que pour les familles. Elle était de 26 % dans la classe moyenne inférieure, de 32 % dans la classe moyenne et de 35 % dans la classe moyenne supérieure.

Au niveau national, c'est au Danemark, en Belgique, en Allemagne, en Finlande, en Lituanie, en Slovénie et aux Pays-Bas que la classe moyenne est la plus taxée. La charge fiscale moyenne des classes moyennes en Roumanie, à Chypre, en Bulgarie, en Estonie, au Portugal, en Espagne et en Grèce était inférieure à la moyenne de l'UE.

Le tableau ci-dessous présente les trois scénarios pour chaque segment de la classe moyenne, ce qui permet d'établir une comparaison globale entre les États membres de l'UE.

L'OCDE préconise une refonte des systèmes de prélèvements et de prestations

Un rapport de l'OCDE intitulé "Under Pressure : The Squeezed Middle Class" révèle que les coûts de certains biens et services, comme le logement, qui sont essentiels au mode de vie de la classe moyenne, ont augmenté plus rapidement que les salaires et l'inflation globale au cours des dernières décennies.

La classe moyenne était autrefois synonyme d'assurance de vivre dans une maison confortable et de s'offrir un mode de vie gratifiant pour de nombreuses générations.

"Cependant, certains signes indiquent aujourd'hui que ce socle de nos démocraties et de notre croissance économique n'est plus aussi stable que par le passé", prévient l'OCDE.

La classe moyenne inférieure estime que le système socio-économique actuel est injuste, selon le rapport publié en 2019. "Il est possible d'y remédier en revoyant et en adaptant le système d'imposition et d'indemnisation", indique le rapport.