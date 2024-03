La "budgétisation à haute voix" pourrait aider les épargnants à respecter leurs objectifs financiers, tout en renforçant l'inclusion financière et en réduisant les tabous autour de l'argent.

La "budgétisation à haute voix" (loud budgeting) est la dernière mode sur TikTok qui pourrait vous permettre de reprendre le contrôle de vos finances.

Inventée par l'humoriste et écrivain Lukas Battle, la budgétisation bruyante a pris d'assaut TikTok et d'autres réseaux sociaux au début de l'année. Il s'agit d'exprimer ouvertement et clairement que l'on a de l'argent, mais que l'on ne veut pas le dépenser.

Cela permet non seulement d'atténuer les tabous liés à la discussion sur les finances, mais aussi de se fixer des objectifs et des limites fermes.

"Être authentique et avoir des limites sur la manière dont nous dépensons notre argent, ainsi qu'être capable de communiquer ce message au monde qui nous entoure, nous permettra d'économiser plus d'argent et de rembourser plus de dettes", considère Alaina Fingal, propriétaire du site web de budgétisation The Organised Money, comme l'a rapporté CNET Money.

Toutefois, il ne s'agit pas de ne plus sortir du tout ou de rejeter toutes les invitations sociales. Il s'agit plutôt de donner la priorité à celles que vous voulez vraiment accepter, plutôt qu'à celles auxquelles vous vous sentez contraint par vos proches.

"Il y a beaucoup de pression pour dépenser, surtout quand on voit tant de produits dont on fait la publicité tout le temps, ou des styles de vie qui ne sont pas très accessibles", explique Lukas Battle à CNBC.

"Envoyons un message aux entreprises sur le niveau de l'inflation nationale. Prenons position. Ce n'est pas "je n'ai pas assez", c'est "je ne veux pas dépenser"".

Pourquoi devriez-vous essayer la budgétisation à haute voix ?

La "budgétisation à haute voix" met l'accent sur le partage des objectifs financiers, ouvertement et sans hésitation, avec les personnes qui vous entourent.

D'une certaine manière, elle permet également de s'affranchir des attentes de la société en matière de finances et de mode de vie et de donner la priorité à vos propres objectifs et besoins, qu'il s'agisse d'achats personnels ou de paiements plus importants comme les prêts hypothécaires.

Ce faisant, elle encourage également un sentiment de communauté financière et d'inclusion, en partageant et en reconnaissant que la majorité des gens ont des dettes, luttent contre le coût de la vie ou préfèrent s'en tenir à un budget limité pour toute une série de raisons.

Sur TikTok, des influenceurs tels que Jenny Park (@mohaewithjennypark) et Shanna Miller (@shannatravels) partagent leurs conseils en matière de budget, qui incluent l'optimisation de l'épargne-retraite et le choix de destinations de voyage moins onéreuses.

Comment les réseaux sociaux peuvent-ils nuire à vos finances ?

Lors d'une étude menée par la société de finances personnelles SoFi, 74 % des personnes interrogées ont révélé avoir acheté quelque chose qu'elles avaient vu sur Instagram, TikTok ou Facebook en 2022. Ce chiffre était de 40 % en 2017.

En outre, 56 % des personnes ont admis que plus de la moitié de leurs achats en ligne étaient impulsifs, les milléniaux constituant le groupe le plus impulsif en matière d'achats en ligne.

En revanche, 12 % des répondants de la génération Z ont déclaré qu'ils n'achetaient jamais quelque chose impulsivement en ligne, contre 10 % des baby-boomers.

L'influence des réseaux sociaux peut également aller jusqu'à dicter le type de mobilier, de décoration intérieure, de vacances ou de vêtements que les abonnés désirent.

Avertissement : cet article ne constitue pas un guide financier. Notre objectif en tant que site journalistique est de vous fournir les dernières informations et avis d'experts. Nous vous conseillons vivement de faire vos propres recherches avant tout investissement.