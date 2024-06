Dans quels pays d'Europe la retraite est-elle la plus élevée ?

Il existe d'importantes disparités en matière de pensions de retraite en Europe. Euronews Business fait le point.

PUBLICITÉ

Les pensions liées à la rémunération constituent la principale source de revenus des Européens âgés de 65 ans et plus. Toutefois, moins de la moitié des consommateurs de l'UE sont convaincus qu'ils disposeront de suffisamment d'argent pour vivre confortablement tout au long de leur retraite. Dans plusieurs pays, ce niveau de confiance tombe à 30 %, voire moins. Cette situation suscite des inquiétudes quant à l'adéquation des pensions.

D'énormes disparités dans les pensions en Europe

Selon Eurostat, les pensions de retraite en Europe varient considérablement en termes nominaux et en standards de pouvoir d'achat (SPA). Pour simplifier les données, Euronews Business a converti les revenus annuels des pensions en montants mensuels en les divisant par 12 mois.

En 2021, la moyenne des dépenses mensuelles brutes de pension de retraite par bénéficiaire au sein de l'UE variait considérablement, allant de 2 575 euros au Luxembourg à 226 euros en Bulgarie, la moyenne de l'UE s'établissant à 1 224 euros.

Si l'on inclut les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et les pays candidats à l'adhésion à l'UE, l'Islande affiche la moyenne la plus élevée, soit 2 762 euros, tandis que l'Albanie affiche la moyenne la plus basse, soit 131 euros.

Les "quatre grands" de l'UE et les pays nordiques dépassent la moyenne des pensions de l'UE

La pension de retraite par bénéficiaire est supérieure à la moyenne de l'UE dans tous les pays des "quatre grands" de l'UE. L'Italie a déclaré la pension la plus élevée, soit 1 561 euros, tandis que la France, l'Espagne et l'Allemagne ont affiché des chiffres presque identiques, autour de 1 450 euros chacun.

Les pays nordiques ont également obtenu de bons résultats, avec des pensions de retraite moyennes supérieures à celles des "quatre grands".

Les pays des Balkans enregistrent les pensions les plus basses

Les sept pays les plus mal classés sont tous les pays des Balkans. La dépense moyenne pour les pensions de retraite au Luxembourg était près de 11 fois supérieure à celle de la Bulgarie, ce qui met en évidence d'importantes disparités. Même si l'on ne tient pas compte du fait que le Luxembourg est une exception, la moyenne de l'UE reste près de six fois plus élevée que celle enregistrée en Bulgarie.

Certaines de ces disparités en matière de pension peuvent être attribuées à la variation des niveaux de prix dans les États membres de l'UE, car Eurostat note que le coût global de la vie diffère considérablement dans la région.

Les disparités se réduisent considérablement en termes de SPA

En standards de pouvoir d'achat (SPA), une unité monétaire artificielle qui corrige les différences de niveau de prix entre les pays, les disparités diminuent de manière significative.

En SPA, la pension de vieillesse moyenne varie de 437 en Bulgarie à 1 681 au Luxembourg. Cela signifie qu'un bénéficiaire de pension au Luxembourg a reçu une pension brute près de quatre fois supérieure à celle d'un bénéficiaire en Bulgarie.

Selon l'enquête Eurobaromètre 2023 de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), seuls 42 % des consommateurs de l'UE sont convaincus qu'ils auront suffisamment d'argent pour vivre confortablement pendant leur retraite.

Les niveaux de confiance varient considérablement d'un pays à l'autre, le Luxembourg (61 %), les Pays-Bas (59 %) et le Danemark (58 %) affichant les niveaux de confiance les plus élevés. À l'inverse, les niveaux de confiance les plus faibles sont observés en Lettonie (23 %), en Slovénie (27 %) et en Pologne (28 %).

Forte corrélation entre pensions et confiance dans la retraite

Euronews Business a constaté une forte corrélation entre le niveau de confiance financière dans le fait de vivre confortablement pendant la retraite et le montant de la pension mensuelle.

Cette corrélation indique que les niveaux de confiance sont plus élevés dans les pays où les pensions sont plus importantes, tandis que la confiance a tendance à diminuer dans les pays où les montants des pensions sont plus faibles.

Le Parlement européen souligne le risque de pauvreté des personnes âgées

Les groupes d'experts et les parties prenantes ont formulé un certain nombre de recommandations visant à renforcer la viabilité et l'adéquation des systèmes de retraite de l'UE, selon la note d'information du Parlement européen.

"La conception actuelle des systèmes de pension expose un nombre croissant de personnes au risque de pauvreté des personnes âgées. Cette tendance va à l'encontre des efforts déployés par l'UE pour réduire la pauvreté", prévient la note d'information.

Les défis de la comparaison internationale des pensions

Il est difficile de comparer les niveaux de pension internationaux en raison des différences significatives entre les systèmes de retraite. Ces comparaisons négligent souvent l'impact de la fiscalité et des cotisations sociales sur le montant final des pensions. Les chiffres sont calculés à partir de la base de données d'Eurostat en divisant les dépenses totales pour les pensions de vieillesse par le nombre de bénéficiaires.

"Il est important de rappeler que ces chiffres sur les dépenses de pension par bénéficiaire ne reflètent pas nécessairement le niveau ou l'adéquation des pensions de vieillesse individuelles dans les différents pays", rappelle Eurostat.