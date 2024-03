Des robes époustouflantes d'Emma Stone, Florence Pugh et Da'Vine Joy Randolph à une certaine personne ne portant rien d'autre qu'une enveloppe, les Oscars de cette année ont donné lieu à des looks inoubliables.

Les rideaux se sont enfin refermés sur une nouvelle saison de récompenses cinématographiques.

Lors d'une 96ème édition des Oscars plutôt prévisible, "Oppenheimer" a raflé les prix, remportant les Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur et quatre autres prix.

Pourtant, parmi les victoires attendues, une question persiste : qui a le plus illuminé le tapis rouge ?

Voici les célébrités qui, à notre humble avis, ont arboré les looks les plus inoubliables et les plus éblouissants de la soirée.

Emma Stone

Emma Stone pose dans la salle de presse avec le prix de la meilleure actrice dans un rôle principal pour "Poor Things" aux Oscars le dimanche 10 mars 2024. Credit: Jordan Strauss/AP

La magnifique Emma Stone, qui a reçu le prix de la meilleure actrice principale pour son rôle de Bella Baxter dans "Pauvres créatures", a ébloui le public sur le tapis rouge dans une ravissante robe bustier vert menthe.

Cependant, lors de son discours de remerciement, elle a révélé que la fermeture éclair de sa robe avait mal fonctionné, provoquant l'ouverture du corsage dans le dos.

"Oh là là. Ma robe est cassée", a déclaré l'actrice au public. "Je pense que c'est arrivé pendant 'I'm Just Ken'. J'en suis presque sûre".

Ryan Gosling

Ryan Gosling interprète la chanson "I'm Just Ken" du film "Barbie" lors de la cérémonie des Oscars le dimanche 10 mars 2024. Credit: Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

Ryan Gosling arrive à la cérémonie des Oscars le dimanche 10 mars 2024 au Dolby Theatre à Los Angeles. Credit: AP Photo

L'acteur de "Barbie" s'est fait remarquer sur le tapis rouge dans un élégant costume noir et argenté et une chemise déboutonnée.

Sur scène, il a fait sensation dans un costume Gucci rose éblouissant lors d'une interprétation épique de "I'm Just Ken".

Justine Triet

Justine Triet arrive à la cérémonie des Oscars le dimanche 10 mars 2024 au Dolby Theatre à Los Angeles. Credit: AP Photo

La réalisatrice et scénariste française, qui a reçu l'Oscar du meilleur scénario original pour le drame juridique "Anatomie d'une chute", portait un éblouissant costume rayé Louis Vuitton associé à un top en satin et à d'élégants escarpins noirs.

Da'Vine Joy Randolph

Da'Vine Joy Randolph arrive à la cérémonie des Oscars le dimanche 10 mars 2024 au Dolby Theatre à Los Angeles. Credit: Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Da'Vine Joy Randolph, qui a reçu le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance remarquable dans "The Holdovers", est arrivée dans une robe à paillettes bleu pâle ornée de manches en tulle.

Colman Domingo

Colman Domingo arrive à la cérémonie des Oscars le dimanche 10 mars 2024 au Dolby Theatre à Los Angeles. Credit: AP Photo

Le candidat au titre de meilleur acteur a foulé le tapis rouge dans un élégant costume noir Louis Vuitton à double boutonnage, rehaussé d'un nœud papillon original et accessoirisé de bijoux éblouissants signés David Yurman.

Zendaya

Zendaya arrive aux Oscars le dimanche 10 mars 2024, au Dolby Theatre à Los Angeles Credit: AP Photo

Zendaya a laissé tout le monde bouche bée avec son éblouissante robe Armani Privé aux motifs métalliques argentés et roses.

La star d'"Euphoria" et de "Dune" a complété son look avec une coiffure chic et une boucle d'oreille en forme de goutte d'eau.

Robert Downey Jr

Robert Downey Jr. pose dans la salle de presse avec le prix de la meilleure performance d'un acteur dans un second rôle pour "Oppenheimer" aux Oscars. Credit: Jordan Strauss/Invision/AP

Robert Downey Jr. a fait vibrer la soirée dans un costume Saint Laurent entièrement noir.

Sandra Huller

Sandra Hüller arrive à la cérémonie des Oscars le dimanche 10 mars 2024 au Dolby Theatre à Los Angeles. Credit: AP Photo

La star d'"Anatomie d'une Chute", qui a été nominée pour le prix de la meilleure actrice, a fait sensation dans une robe Schiaparelli personnalisée complétée par des bijoux Cartier.

L'actrice nous a accordé une interview l'année dernière.

Florence Pugh

Florence Pugh arrive à la cérémonie des Oscars le 10 mars 2024, au Dolby Theatre de Los Angeles. Credit: John Locher/Invision/AP

Dans un clin d'œil amusant à son personnage féroce de "Dune : Part Two", la princesse Irulan, Florence Pugh a honoré les Oscars 2024 d'une robe argentée scintillante, créée sur mesure par l'atelier milanais Del Core.

Eugene Lee Yang

Eugene Lee Yang arrive à la cérémonie des Oscars le dimanche 10 mars 2024 au Dolby Theatre à Los Angeles. Credit: AP Photo

Eugene Lee Yang, qui a prêté sa voix au film d'animation "Nimona", nominé aux Oscars, a fait sensation dans une extravagante robe rouge signée Walter Mendez Atelier.

John Krasinski et Emily Blunt

Emily Blunt, à gauche, et John Krasinski arrivent à la soirée des Oscars de Vanity Fair le dimanche 10 mars 2024. Credit: AP Photo

Emily Blunt, candidate au titre de meilleure actrice dans un second rôle, a fait sensation dans une superbe robe de couture Schiaparelli avec une fente audacieuse au niveau des jambes. Et n'oublions pas son mari, John Krasinski, qui l'a parfaitement complétée dans un élégant smoking blanc.

Lupita Nyong'o

Lupita Nyong'o présente le prix de la meilleure performance d'une actrice dans un second rôle lors de la cérémonie des Oscars, dimanche 10 mars. Credit: AP Photo

Lupita Nyong'o, qui a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour "12 Years A Slave" il y a dix ans, a gratifié la scène des Oscars d'un nouveau style.

La star du film "Little Monsters" a sorti le grand jeu, rayonnant d'un charme éthéré dans une robe Giorgio Armani Privé personnalisée. Ce magnifique ensemble comportait un décolleté en V plongeant, des ornements complexes en perles de cristal et des plumes bleu pâle qui ajoutaient une touche de magie à son look.

Omar Rudberg

Omar Rudberg arrive à la cérémonie des Oscars le dimanche 10 mars 2024 au Dolby Theatre à Los Angeles. Credit: AP Photo/Richard Shotwell

Omar Rudberg, la star montante vénézuélo-suédoise de la série Netflix "Young Royals", s'est inspiré de Timothée Chalamet en adoptant un look torse nu associé à un élégant costume noir et à des chaussures de ville assorties.

Becky G

Becky G arrive aux Oscars le dimanche 10 mars 2024, au Dolby Theatre à Los Angeles. Credit: AP Photo

La chanteuse de "Mamiii" a foulé le tapis rouge dans une robe bustier Vera Wang aux épaules découvertes, avec une fente audacieuse au niveau des cuisses.

Pour compléter son ensemble, elle a porté des gants noirs sans doigts et des escarpins noirs assortis.

Ramy Youssef

Ramy Youssef arrive à la cérémonie des Oscars le dimanche 10 mars 2024 au Dolby Theatre à Los Angeles. Credit: AP Photo

Ramy Youssef, connu pour son rôle dans "Poor Things", a adopté un style contemporain en associant un blazer noir à une robe longue.

Margot Robbie

Margot Robbie arrive à la cérémonie des Oscars le dimanche 10 mars 2024 au Dolby Theatre à Los Angeles. Credit: John Locher/Invision/AP

Margot Robbie, la star de "Barbie", qui n'a cessé de faire les gros titres pour son penchant pour le rose sur de nombreux tapis rouges cette saison, a surpris tout le monde en optant cette fois pour une robe noire à bretelles et à paillettes.

John Cena

John Cena présente le prix de la meilleure création de costumes lors de la cérémonie des Oscars, le dimanche 10 mars 2024, au Dolby Theatre de Los Angeles. Credit: Chris Pizzello/Invision/AP

John Cena, ancien catcheur de la WWE et acteur, est monté sur la scène des Oscars en ne portant rien d'autre qu'une enveloppe de prix.

D'un ton impassible, il a déclaré que "les costumes sont si importants" avant d'annoncer que Holly Waddington était la lauréate du prix du meilleur costume pour "Poor Things".