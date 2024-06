Vous vous rendez à Berlin pour la finale ? Ne manquez pas de manger des currywurst sur le chemin du stade.

Si vous êtes un fan de football et que vous vous rendez en pèlerinage en Allemagne pour l'Euro 2024 cet été, n'oubliez pas de faire le plein de bons plats locaux authentiques.

L'Allemagne est un pays diversifié qui possède un patrimoine culinaire riche et robuste. Nous avons sélectionné les meilleurs plats locaux pour chaque ville hôte, afin que vous n'ayez pas à chercher sur Google pendant que vous faites un beau voyage en train à travers les Alpes bavaroises ou la plaine de Westphalie.

Berlin - Currywurst

Considéré comme l'incarnation de la culture berlinoise, cet aliment de rue se compose d'une saucisse de porc cuite à la vapeur et frite, coupée en rondelles et nappée d'un ketchup saupoudré du curry. Elle est généralement accompagnée d'un petit pain ou de frites et promet d'être l'un des succès culinaires les plus alléchants de l'Euro 2024.

Currywurst, saucisse allemande à la sauce au curry, servie sur un carton au Konnopke's Imbiß, un fast-food situé à la station de métro berlinoise Eberswalder Straße. AP/Markus Schreiber

Dortmund - Pfefferpotthast

Difficile sur la langue (à prononcer), mais agréable au palais (pour gouter), ce ragoût de Westphalie est un symbole du style culinaire robuste de la région. Il est préparé à base de bœuf et d'oignons et est accompagné de pain ou de pommes de terre. Il pimentera vos journées grâce à sa généreuse couche de poivre et peut être consommé sans problème pendant les étés allemands, car les températures à Dortmund ne dépassent généralement pas les 23 degrés.

Pfefferpotthast Instagram/thestoryofme

Hambourg - Labskaus

La ville portuaire de Hambourg est fière de son histoire maritime. Le Labskaus est devenu populaire il y a des siècles en tant qu'assiette robuste conçue pour durer pendant les longues traversées en mer. Sa riche combinaison de harengs marinés, d'œufs frits, de pommes de terre, de betteraves et de maïs en fait un repas réconfortant et savoureux, qui a récemment trouvé sa place dans les cuisines gastronomiques.

Une assiette traditionnelle de labskaus Euronews

Francfort - Grüne Soße (sauce verte)

Nous savons que c'est l'été et que vous voulez vous en tenir aux repas légers, alors au lieu de l'habituelle saucisse de Francfort (Frankfurter Würstchen), pourquoi ne pas essayer une Grüne Soße plus fraîche ? Il s'agit d'une assiette populaire composée de crème aigre et de sept herbes fraîches, dont l'oseille, la ciboulette et la barbe à papa. Il est souvent servi avec des pommes de terre et des œufs durs.

Frankfurter Grüne Sauße (sauce verte de Francfort) Euronews

Munich - Schweinshaxe (jarret de porc)

Êtes-vous vraiment à Munich si vous ne mangez pas de Schweinshaxe ? Il s'agit d'une recette de rôti bavaroise par excellence, préparée avec la partie charnue de la cuisse située sous le genou du porc. Un régal incontournable pendant l'Oktoberfest, avec une peau croustillante et craquante et une âme juteuse et tendre, cuite lentement à la perfection.

Un plat de Schweinshaxe bavarois Euronews

Lepizig - Eierschecke

Nous n'avons pas oublié la pâtisserie ! La spécialité de Lepizig est un gâteau composé d'une couche centrale de cheesecake à base de fromage blanc et d'une couche supérieure de crème pâtissière à la vanille. Son aspect épais est dû à son glaçage composé de farine, de sucre, d'œufs et de crème. C'est une institution dans toute la Saxe et la Thuringe et le symbole de la passion de la région pour les desserts crémeux à base de crème pâtissière.

Eierschecke Euronews

Stuttgart - Maultaschen

Les sacs en bouche de Stuttgart sont une sorte de grandes ravioles remplies de viande fumée, d'épinards, d'oignons, de viande hachée, et aromatisées d'herbes et d'épices. La légende veut qu'elles aient été créées par des moines qui voulaient dissimuler de la viande pendant les périodes de carême où il était interdit de manger de la viande. Ils sont également connus sous le nom de raviolis souabes.

Les raviolis de Stuttgart Euronews

Cologne - Sauerbraten rhénan

La saveur unique de ce rôti braisé est due à une marinade de plusieurs jours dans du vin. À Cologne, il était à l'origine préparé avec de la viande de cheval, mais aujourd'hui, il est essentiellement composé de viande de bœuf. Le goût sucré de la sauce sur laquelle repose la viande peut contenir du sirop de betterave, de la compote de pommes ou du pain d'épices.

Rôti aigre rhénan Euronews

Düsseldorf - Senfrostbraten

La spécialité de Düsseldorf est le rôti à la moutarde, qui consiste en un rumsteck préparé avec une croûte de moutarde spéciale, qui a valu à Düsseldorf sa réputation de "ville de la moutarde". Il s'agit d'un plat de viande copieux qui se déguste de préférence avec une bière locale Atbier, une bière rhénane cuivrée.

Rôti à la moutarde de Düsseldorf au "Im Goldenen Ring". Gode Nehler/ Creative Commons

Gelsenkirchen - Himmel und Erde

Himmel und Erde - littéralement le ciel et la terre - est un plat traditionnel de la région industrielle de la Ruhr, en Allemagne. Il se compose de compote de pommes (le "ciel") et de purée de pommes de terre (la "terre"), le tout agrémenté d'oignons frits et de boudin.