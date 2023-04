Plus de 50 personnes ont trouvé la mort au cours des deux dernières semaines à la suite d'une série de tornades meurtrières qui ont frappé les États-Unis. Celles-ci ont frappé l'Alabama, l'Illinois, le Mississippi, le Tennessee et l'Arkansas, entraînant d'importants dégâts sur de nombreux bâtiments, habitations et entreprises. Des alertes au mauvais temps sont toujours en place pour des millions d'Américains.

Ces récentes tempêtes interrogent sur le rôle joué par le changement climatique dans leur survenue et leur ampleur. Même s'il est impossible de l'évaluer avec précision, les scientifiques préviennent malgré tout que ces phénomènes dévastateurs pourraient devenir de plus en plus meurtriers à mesure que le climat de la planète se réchauffe.

Une tornade, qu'est-ce que c'est ?

Les tornades - on en a tous en tête - ressemblent à d'étroites colonnes d'air en rotation puissante qui s'échappent d'un orage et descendent jusqu'au sol.

Les tornades naissent des orages les plus puissants au monde, les supercellules, qui ont en leur centre, un courant ascendant en rotation. À mesure que l'orage prend de l'ampleur, cette colonne d'air - le "vortex" de l'orage - se décale, tirant l'air chaud et l'humidité vers le haut. Le tourbillon se gonfle de vapeur d'eau tandis que l'air froid est poussé vers le bas. Ces pressions concurrentes poussent le nuage en entonnoir vers le sol, ce qui crée la forme emblématique du "cône" de la tornade.

Ces phénomènes spectaculaires se produisent dans le monde entier, mais c'est aux États-Unis qu'ils sont les plus fréquents. Le pays subit environ trois quarts des tornades qui se produisent sur la planète, soit un millier par an. Elles se concentrent principalement, tout au long de l'année, dans la région tristement nommée "Tornado Alley" ("L'Allée des Tornades" en français) qui s'étend du Texas au Dakota du Sud.

Elles sont surtout présentes aux États-Unis parce que les systèmes de basse pression attirent de l'air chaud et humide du golfe du Mexique et de l'air froid et sec des montagnes Rocheuses.

La plupart d'entre elles sont inoffensives et ne durent que quelques minutes. Mais les plus destructrices peuvent durer des heures, s'étendre sur plusieurs kilomètres et atteindre une vitesse de rotation de 480 km/h.

Des personnes sinistrées le 27 mars 2023 à Rolling Fork (État du Mississippi) après le passage d'une tornade sur la ville

Comment le changement climatique influence-t-il les tornades ?

S'agissant de phénomènes météorologiques extrêmes, comme les vagues de chaleur, le changement climatique est le coupable tout désigné. Concernant les tornades, le lien est moins évident, mais de nouvelles recherches suggèrent que l'évolution des conditions météo pourrait les rendre plus fréquentes.

Selon une étude publiée par l'American Meteorological Society, le nombre annuel moyen de supercellules frappant la côte Est des États-Unis augmentera de 6,6% d'ici à 2100. Cette augmentation s'explique en partie, par la hausse des températures.

Les tempêtes se forment lorsque de l'air chaud et humide proche du sol entre en conflit avec de l'air sec et froid dans la haute atmosphère. L'air chaud monte et l'air froid descend. L'humidité contenue dans l'air chaud se condense et forme des précipitations.

Les températures mondiales devraient augmenter de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels d'ici à dix ans. Cela signifie plus d'air chaud près du sol, donc plus d'instabilité atmosphérique et ainsi, davantage de tempêtes et de tornades.

La saison des tornades pourrait s'allonger et toucher une zone plus vaste

Il est difficile de déterminer les effets du changement climatique sur d'autres caractéristiques essentielles des tornades comme la direction et la vitesse du vent. Mais malgré cette complexité, on peut déjà affirmer que la perspective générale est sombre.

"Nous modifions de manière fondamentale, les ingrédients qui composent une tornade, nous augmentons les risques d'avoir des tempêtes plus violentes," a déclaré Walker Ashley, auteur principal de l'étude sur les supercellules, au média américain ABC News.

"Nous augmentons les risques d'avoir des tornades plus violentes tout au long du XXIe siècle, nous voyons déjà ce changement se produire," a-t-il souligné. "Les dangers liés à ces tempêtes vont probablement s'aggraver aussi," a-t-il renchéri.

La saison des tornades s'étend généralement de début mai à juillet aux États-Unis. Mais elle pourrait s'allonger avec le raccourcissement des hivers froids, comme en témoignent les tornades du début du mois d'avril qui dévastent actuellement le pays. Certaines régions du Sud viennent de connaître la saison hivernale de tornades la plus active jamais enregistrée.

Il semble également que la zone des régions centrales et méridionales propices aux tornades se déplace vers l'Est, a indiqué Walker Ashley. Il est difficile de savoir pourquoi, mais des villes comme Atlanta, Charlotte et Nashville pourraient bientôt faire partie de cette zone appelée "ceinture des tornades" aux États-Unis.

"À mesure que la population de ces villes s'accroît, les risques augmentent également," a expliqué le scientifique. "Une tornade survenue il y a 50 ans dans les environs de Jackson, dans le Mississippi, n'aurait probablement pas endommagé grand-chose, mais aujourd'hui, l'impact est bien plus important," a-t-il décrit.