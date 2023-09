La production d'électricité dans l'UE moins dépendante des combustibles fossiles

Un changement dû à la baisse de la demande d'électricité et à l'augmentation de l'utilisation des énergies éolienne et solaire.

L'énergie produite à partir de combustibles fossiles dans l'UE a atteint un niveau record au cours du premier semestre 2023, selon un nouveau rapport.

PUBLICITÉ

Au cours du premier semestre 2023, les 27 États membres ont utilisé 17 % de combustibles fossiles en moins pour produire de l'électricité par rapport à la même période en 2022.

L'étude du groupe de réflexion sur les énergies propres Ember révèle qu'entre janvier et juin, les combustibles fossiles n'ont produit que 33 % de l'électricité, soit la part la plus faible jamais atteinte dans l'UE.

"Le déclin des combustibles fossiles est un signe des temps", déclare Matt Ewen, analyste chez Ember et auteur du rapport.

"Le charbon et le gaz sont trop chers, trop risqués, et l'UE les supprime."

Diminution de la demande d'électricité

Cette baisse de la production d'électricité à partir de combustibles fossiles est principalement due à une diminution de la demande d'électricité, selon Ember.

À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'UE a mis en place un certain nombre de mesures pour réduire la demande après la flambée des prix du gaz. Un hiver doux a également permis de réduire la consommation d'énergie de 5 % au cours du premier semestre 2023.

L'utilisation des combustibles fossiles a diminué en raison de la baisse de la demande d'électricité au cours du premier semestre de l'année 2023. Canva

Les énergies éolienne et solaire ont également augmenté dans l'ensemble de l'Union, contribuant ainsi à la baisse. Mais le groupe de réflexion affirme que la croissance de l'énergie propre doit s'accélérer si l'on veut qu'elle remplace les combustibles fossiles.

Le rapport souligne que la demande d'énergie augmentera à mesure que l'Union européenne s'efforcera d'électrifier tous les secteurs. Cette augmentation, due à des initiatives telles que l'utilisation accrue des voitures électriques, doit être couverte par les énergies renouvelables plutôt que par les combustibles fossiles si l'UE veut atteindre ses objectifs en matière de décarbonisation.

Dans quels pays de l'UE l'utilisation de combustibles fossiles a-t-elle le plus baissé ?

L'effondrement des combustibles fossiles a touché toute l'Europe, la production d'électricité ayant chuté d'au moins 20 % dans 11 pays par rapport à 2022.

Cinq États membres - le Portugal, l'Autriche, la Bulgarie, l'Estonie et la Finlande - ont vu leur production d'électricité à partir de combustibles fossiles chuter de plus de 30 %.

De janvier à juin 2023, la production d'électricité à partir de combustibles fossiles a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré dans quatorze pays de l'UE.

PUBLICITÉ

Pendant les mois d'été, certains pays ont passé de longues périodes sans utiliser les combustibles qui constituent traditionnellement la base de leurs systèmes électriques, selon Ember.

Les Pays-Bas, par exemple, n'ont utilisé le charbon que pendant cinq jours et ont connu un record de 17 jours consécutifs sans charbon en juin.

Quels sont les combustibles fossiles qui ont connu la plus forte baisse ?

C'est d'ailleurs l'électricité produite à partir du charbon qui a le plus chuté dans l'UE : moins 23 % au cours des trois premiers mois de l'année.

Malgré les craintes que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ne provoque un retour du charbon l'hiver dernier, cela ne s'est pas produit. Pour la première fois, le charbon a aussi représenté moins de 10 % de la production d'énergie de l'UE en mai dernier.

Une pelleteuse décharge du charbon d'une barge sur une pile de stockage à côté d'une centrale électrique, près de la BCE, en Allemagne. Frank Rumpenhorst/dpa via AP

La production d'électricité à partir de gaz a également diminué de 13 % et les importations par gazoduc russe ont été réduites de 75 %. Selon Ember, l'UE a trouvé d'autres sources de gaz et a reconstitué ses stocks, ce qui a fait chuter les prix. Cela a également contribué à l'effondrement de l'électricité produite à partir du charbon.

PUBLICITÉ

Les énergies propres se développent-elles assez rapidement dans l'UE ?

L'énergie solaire continue de croître dans l'UE, produisant 13 % d'électricité en plus au cours des six premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2022.

Dans l'ensemble, l'expansion rapide des ambitions en matière d'énergies renouvelables a permis à l'Union européenne de continuer à battre des records. Le premier semestre n'a pas fait exception à la règle, puisque les énergies éolienne et solaire ont représenté 30 % de la production d'énergie pour la première fois en mai, puis en juillet.

Certains pays ont également atteint des niveaux records en matière d'énergies renouvelables : la Grèce et la Roumanie ont dépassé les 50 % de la production d'électricité, tandis que le Danemark et le Portugal ont tous deux franchi la barre des 75 %. Au Portugal, ce résultat est principalement dû aux énergies éolienne et solaire, qui ont représenté la moitié de la production totale d'électricité en avril et en mai.

Parc électrique hybride composé de panneaux solaires et d'éoliennes à Sabugal, au Portugal. REUTERS/Miguel Pereira

Mais, selon M. Ewen, il faut que l'énergie propre remplace les combustibles fossiles encore plus rapidement qu'elle ne le fait actuellement.

"Un effort massif, en particulier dans le domaine de l'énergie solaire et éolienne, est nécessaire de toute urgence pour soutenir une économie résiliente dans toute l'Europe."

PUBLICITÉ

Le rapport Ember appelle les gouvernements à accélérer la construction et l'installation de panneaux solaires et d'éoliennes. Il indique également qu'il est "urgent" d'améliorer les réseaux électriques et le stockage des batteries.

Le groupe de réflexion souligne la nécessité de rationaliser les processus d'obtention des permis de construire des infrastructures d'énergie propre.