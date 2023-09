Libye : le changement climatique a aggravé les inondations dévastatrices

Par Euronews Green avec AP

Selon des scientifiques, la tempête qui a provoqué les inondations dévastatrices en Libye a été alimentée par le changement climatique.

Le cyclone qui a provoqué des inondations dévastatrices en Libye est le dernier phénomène météorologique extrême en date à porter les marques du changement climatique, selon les scientifiques.

La tempête méditerranéenne a déversé des pluies torrentielles sur la côte libyenne, provoquant des inondations qui ont tué des milliers de personnes. Le bilan s'élève à plus de 5 100 morts et des milliers de personnes sont toujours portées disparues.

La tempête Daniel, surnommée "medicane" en raison de ses caractéristiques similaires à celles d'un ouragan, a puisé son énorme énergie dans une eau de mer extrêmement chaude. Selon les experts, une atmosphère plus chaude contient davantage de vapeur d'eau susceptible de tomber sous forme de pluie.

Il est difficile d'attribuer un événement météorologique unique au changement climatique, "mais nous savons que certains facteurs sont susceptibles d'intervenir dans des tempêtes comme celle de Daniel et d'en augmenter la probabilité", explique Kristen Corbosiero, spécialiste des sciences atmosphériques à l'université d'Albany.

Qu'est-ce qu'un Médicane ?

Les Médicanes se forment une ou deux fois par an en Méditerranée, et sont plus fréquents de septembre à janvier.

Ce ne sont généralement pas de véritables ouragans, mais ils peuvent atteindre la force d'un ouragan en de rares occasions, explique Simon Mason, climatologue en chef à l'Institut international de recherche sur le climat et la société Columbia Climate School.

La tempête Daniel s'est formée sous la forme d'un système météorologique de basse pression il y a plus d'une semaine et a été bloquée par un système de haute pression, déversant des quantités extrêmes de pluie sur la Grèce et les régions avoisinantes avant d'inonder la Libye.

Quel est l'impact du changement climatique sur les inondations en Libye ?

Selon Raghu Murtugudde, professeur à l'Institut indien de technologie de Bombay et professeur émérite à l'université du Maryland, le réchauffement des eaux ralentit le déplacement des cyclones, ce qui leur permet de déverser beaucoup plus de pluie.

De plus, l'activité humaine et le changement climatique "produisent des effets combinés des tempêtes et de l'utilisation des sols".

Les inondations en Grèce ont été aggravées par les incendies de forêt, la perte de végétation et les sols meubles, et les inondations catastrophiques en Libye ont été aggravées par des infrastructures mal entretenues.

Des années de guerre et l'absence d'un gouvernement central ont laissé des infrastructures en ruine, vulnérables aux pluies intenses. Selon les Nations unies, la Libye est actuellement le seul pays qui n'a pas encore élaboré de stratégie climatique.

Aucun pays n'est à l'abri des tempêtes dévastatrices

L'effondrement de barrages à l'extérieur de la ville de Derna, dans l'est de la Libye, a déclenché des crues soudaines qui pourraient avoir tué des milliers de personnes. Des centaines de corps ont été retrouvés mardi et 10 000 personnes sont toujours portées disparues après que les eaux de crue ont franchi des barrages et emporté des quartiers entiers de la ville.

Mais les eaux chaudes qui ont permis à la tempête Daniel de s'intensifier et qui ont alimenté les précipitations exceptionnelles sont un phénomène observé dans le monde entier, explique Jennifer Francis, scientifique senior au Woodwell Climate Research Center.

"Personne n'est à l'abri de tempêtes dévastatrices comme Daniel, comme le montrent les récentes inondations dans le Massachusetts, en Grèce, à Hong Kong, à Duluth et ailleurs", explique Jennifer Francis.

Karsten Haustein, climatologue et météorologue à l'université de Leipzig, en Allemagne, précise que les scientifiques n'ont pas encore eu le temps d'étudier la tempête Daniel, mais note que la Méditerranée a été plus chaude de 2 à 3 degrés Celsius cette année que par le passé.

Et si les phénomènes météorologiques qui ont donné naissance à la tempête Daniel se seraient produits même en l'absence de changement climatique, les conséquences n'auraient probablement pas été aussi graves.

Dans un monde plus froid, Daniel "ne se serait probablement pas développé aussi vite et aussi rapidement qu'il l'a fait", explique Karsten Haustein. "Et il n'aurait pas frappé la Libye avec une force aussi féroce".