A Athènes, l'Acropole fermée en raison de la canicule

En Grèce, la vague de chaleur interrompt les visites à l'Acropole. Des drones équipés de caméras thermiques surveillent les températures.

L'Acropole a fermé ses portes aux touristes aujourd'hui en raison d'une vague de chaleur qui a fait grimper les températures jusqu'à 43 degrés Celsius.

L'attraction touristique la plus populaire de Grèce, le site antique de l'Acropole, a fermé ses portes de 12 à 17 heures aujourd'hui afin d'assurer la sécurité des visiteurs.

Les médias locaux ont rapporté que des touristes s'étaient évanouis alors qu'ils faisaient la queue pour entrer sur le site. 4 millions de touristes ont visité le site l'année dernière.

Athènes utilise des drones pour surveiller les températures dans la ville et planifier les mesures de santé publique.

Tourists exit the ancient Acropolis in central Athens on Wednesday, June 12, 2024. AP Photo/Petros Giannakouris

Canicule en Grèce : combien de temps va-t-elle durer ?

La Grèce est actuellement en proie à une vague de chaleur intense, qui a débuté la semaine dernière.

Celle-ci serait due à des vents du sud qui amènent de l'air chaud et de la poussière venues d'Afrique du Nord.

Aujourd'hui, le mercure a atteint 39 degrés au pied de l'Acropole, mais il pourrait encore grimper ; les températures les plus hautes sont attendues pour jeudi, mais un peu de fraîcheur devrait arriver dès vendredi en fin de journée.

La Grèce est actuellement l'un des pays d'Europe les plus touchés par le réchauffement climatique.

L'année dernière, les températures records ont nourri des incendies ravageurs, et des pluies irrégulières ont provoqué des inondations parmi les plus graves jamais enregistrées, les deux phénomènes ayant fortement nui aux cultures et aux moyens de subsistance.

L'Acropole lutte contre le tourisme de masse

Depuis des années, l'Acropole tente de juguler le nombre de visiteurs.

En 2023, les autorités ont instauré un plafond de 20 000 visiteurs par jour et des horaires d'entrée échelonnés.

Quels effets sur les vols à destination de la Grèce ?

Aucun retard de vol ou annulation n'ont été signalés pour l'instant à la suites de ces fortes chaleurs.

Les passagers sont invités à consulter les sites des compagnies aériennes et des aéroports pour anticiper tout éventuel changement.

Les autorités locales ont annoncé la fermeture de l'Acropole pendant cinq heures, en raison des températures caniculaires qui ont également entraîné la fermeture de nombreuses écoles.

Dans quelle mesure la Grèce a-t-elle été touchée par la canicule ?

Les écoles ont été fermées dans certaines régions du sud et du centre de la Grèce, où les températures étaient les plus élevées.

A Athènes, les autorités ont annoncé que le ramassage des ordures serait également interrompu pendant plusieurs heures aujourd'hui, et que sept espaces climatisés seraient ouverts au public.

Peut-on se rendre en Grèce en toute sécurité ?

À l'heure actuelle, aucun gouvernement européen n'a émis d'avis déconseillant de se rendre en Grèce.

Toutefois, les vagues de chaleur peuvent s'avérer dangereuses, en particulier pour les populations les plus vulnérables telles que les bébés, les enfants et les personnes âgées.

Les experts recommandent de ne pas s'exposer au soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée, généralement entre 11h et 16h, de se couvrir si l'on doit sortir et de bien s'hydrater.