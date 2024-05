Le président américain Joe Biden n'a pas encore confirmé s'il participera au prochain sommet de la paix en Suisse.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un avertissement sévère à l'approche du prochain sommet de la paix en Suisse, déclarant que l'absence de son homologue américain Joe Biden représenterait une "standing ovation" pour le Russe Vladimir Poutine.

Si les États-Unis ont l'intention de participer à la réunion, prévue entre le 16 et le 17 juin, ils n'ont pas encore confirmé si Joe Biden, fervent défenseur de Kiev et de l'alliance transatlantique, serait celui qui représenterait le pays.

M. Biden devrait assister à un sommet du G7 du 13 au 15 juin, mais il pourrait ne pas se rendre en Suisse pour participer à une collecte de fonds à Los Angeles aux côtés de George Clooney et de Julia Roberts, a rapporté Bloomberg.

"Je voudrais que le président Biden soit personnellement présent et je sais que l'Amérique soutient ce sommet, mais nous ne savons pas à quel niveau. Et je pense que ce n'est pas une décision forte, avec tout le respect que je dois à chaque personne aux Etats-Unis d'Amérique parce qu'ils nous aident beaucoup", a déclaré M. Zelenksy mardi lors d'une visite à Bruxelles.

"Je pense que ce sommet a besoin du président Biden et que les autres dirigeants ont besoin du président Biden parce qu'ils apprécient la réaction des États-Unis, de sorte que son absence ne serait qu'un applaudissement pour Poutine, une ovation debout", a-t-il poursuivi.

L'initiative suisse vise à développer la formule de paix en 10 points de Zelensky et à élaborer une feuille de route pour un futur processus de paix. Les principaux thèmes à l'ordre du jour seront la sécurité nucléaire, la liberté de navigation, la sécurité alimentaire et l'aide humanitaire.

À ce jour, 70 États et organisations ont confirmé leur participation sur les 160 délégations invitées, selon le ministère suisse des affaires étrangères. La moitié des participants confirmés sont européens, dont la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le chancelier allemand, Olaf Scholz.

La Russie n'a pas été invitée et a convoqué une réunion des affaires étrangères des BRICS dans les jours précédant le sommet suisse.

Entre-temps, la Chine et le Brésil, deux pays accusés par l'Occident de ne pas avoir dénoncé l'invasion russe, ont publié la semaine dernière une déclaration commune insistant sur la nécessité d'inclure à la fois l'Ukraine et la Russie dans toute conférence de paix. Conformément à la politique de Pékin, la déclaration ne mentionne pas les territoires occupés dans l'est de l'Ukraine.

"Toutes les parties devraient créer les conditions nécessaires à la reprise d'un dialogue direct et favoriser la désescalade de la situation jusqu'à l'instauration d'un cessez-le-feu global", écrivent les deux pays.

"La Chine et le Brésil soutiennent une conférence de paix internationale qui se tiendrait à un moment opportun, reconnu par la Russie et l'Ukraine, avec une participation égale de toutes les parties et une discussion équitable de tous les plans de paix".

Vous êtes soit pour la paix, soit pour la guerre

L'absence potentielle de M. Biden, les événements parallèles organisés par la Russie et la déclaration sino-brésilienne ont jeté une ombre sur le sommet de la paix, soulevant la question de savoir si son résultat sera une représentation crédible de la communauté internationale dans son ensemble.

Mardi, M. Zelensky a lancé un nouvel appel à tous les pays pour qu'ils participent au sommet, même s'ils ne sont pas d'accord ou s'ils ont d'autres idées sur la manière dont la guerre devrait prendre fin. Il a indiqué qu'il attendait toujours une réponse officielle de la Chine et du Brésil, mais a fait remarquer que "chaque voix est importante", qu'il s'agisse d'un grand ou d'un petit État.

"Nous lançons un appel aux dirigeants du monde entier : si vous souhaitez la paix, rencontrons-nous au sommet de la paix. Il est tout à fait normal que nous préparions cette plateforme avec d'autres partenaires", a-t-il déclaré en ukrainien, ajoutant : "Il n'est pas nécessaire de chercher d'autres solutions. Venez au sommet, nous avons un micro ouvert".

"Si vous souhaitez la guerre, vous irez au rassemblement de la foule que Poutine est en train d'organiser. Soyez sûrs que Poutine a peur de ce sommet pour la paix", a-t-il ajouté.

M. Zelensky a ensuite exhorté les pays qui sont restés à l'écart à s'exprimer et à choisir leur position : "Si leurs dirigeants restent silencieux, c'est encore pire", a-t-il déclaré aux journalistes, "parce que vous êtes soit pour la paix, soit pour la guerre".

"Si vous vous taisez, c'est que vous êtes satisfaits de ce qui se passe", a-t-il ajouté.

En réaction aux remarques de M. Zelensky, la Commission européenne a souligné l'importance du prochain sommet de la paix et a déclaré qu'elle travaillait "très intensivement" pour assurer la "représentation la plus large possible".