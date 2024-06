Bulgarie, européennes : conservateurs en tête, pro-russes en embuscade

Par Serge Duchêne

Le parti conservateur GERB de l'ancien premier-ministre Borissov, soutenu par les figures du PPE, est en tête des sondages. Mais le parti d'extrême droite pro-russe « Vazrazhdane » (Renaissance) pourrait se targuer de 15 à 16% d'intentions de vote.

PUBLICITÉ

Dernière ligne droite pour élections européennes en Bulgarie.

Le vendredi 7 juin marque la fin de la campagne dans ce pays des Balkans, avant le vote du dimanche d'après.

Des personnalités européennes, telles que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou chef du groupe PPE au Parlement européen Manfred Weber, ont apporté leur soutien à l'ancien Premier ministre bulgare Boïko Borissov.

Le parti conservateur GERB (Les Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie) de Borrissov est en tête des sondages.

Le pays va envoyer à Strasbourg 17 députés européens, mais les Bulgares voteront également le même jour pour l'Assemblée nationale avec ses 240 représentants.

Les élections nationales anticipées interviennent alors que des scandales de corruption et la propagande russe secouent le pays.

Le parti d'extrême droite pro-russe « Vazrazhdane » (Renaissance) pourrait se targuer de 15 à 16% d'intentions de vote, selon les sondages.

Son leader Kostadin Kostadinov demande "la levée des sanctions contre la Russie et des compensations pour les entreprises bulgares pour les dommages subis" ainsi que "la suppression de l'aide militaire à l'Ukraine et la garantie qu'aucun soldat bulgare ne sera envoyé en Ukraine". Et, finalement, il plaide pour la renégociation des conditions de participation de la Bulgarie à l'Union européenne - et tout cela "sont des mesures importantes, obligatoires, exceptionnellement urgentes qui doivent être prises dans les prochaines semaines."

Toujours selon les sondages, le parti libéral "Mouvement des droits et des libertés" pourrait obtenir 13,5 %, suivi de près par la coalition réformiste et anti-corruption "Nous continuons le changement-Bulgarie démocratique", avec près de 13 %.