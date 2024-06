Élections européennes : une liste 100% féminine en Lituanie

Ce sont les Verts qui présentent cette liste et cherchent ainsi à attirer l'attention sur la représentation des femmes en politique.

PUBLICITÉ

La Lituanie sera ce dimanche le seul pays d'Europe à avoir une liste de candidats au Parlement européen exclusivement féminine

Lancée par le parti des Verts, elle veut attirer l'attention sur la représentation des femmes en politique et s'attaquer à d'autres problèmes liés au genre, tels que l'écart de rémunération.

Selon Ieva Budraitė, la tête de liste, "Une discrimination positive, si l'on peut dire, est nécessaire, car ici, en Lituanie, nous avons d'autres listes de candidats où les hommes dominent, et les premières places des listes sont également occupées par des hommes."

La liste comprend également une candidate de la communauté rom. Elle espère devenir députée européenne pour défendre les droits des jeunes filles roms qui sont forcées de se marier.

Pour Rasma Pazemeckaite, il faut aider les jeunes filles à ne pas se marier lorsqu'elles sont très jeunes. Aujourd'hui, elles ne peuvent pas aller voir un avocat pour demander de l'aide, et dire, je ne veux pas me marier ! Je veux aller à l'école, je veux recevoir une éducation. Aujourd'hui, elles ne peuvent pas dire cela. Je pense que l'Europe doit nous aider.

Sur cette liste, Emilija Svobaite une avocate qui aide les migrants qui transitent par la frontière biélorusse depuis des années, et qui voudrait changer le nouveau pacte sur la migration et l'asile.

"Certains aspects de ce pacte contiennent de nombreux risques qui pourraient permettre la torture et la violence aux frontières, la détention d'enfants et de femmes et, en fait, le refus d'accorder l'asile. Je pense donc que nous avons besoin de personnes au Parlement européen, qui protègent les droits de chacun, y compris ceux des personnes en déplacement." affirme-t-elle.

Cette liste pleine d'idées et de charisme ne laisse pas indifférente Małgorzata Molęda-Zdziech, sociologue et enseignante à l'École des hautes études commerciales de Varsovie en Pologne.

"L'élargissement de l'UE en 2004 a vu affluer des femmes très actives d'Europe centrale et orientale, qui doivent souvent partager leurs préoccupations, mais aussi consacrer du temps aux tâches domestiques, et qui savent donc ce qui est important pour les femmes." déclare-t-elle.

40% de femmes élues au Parlement européen

Aujourd'hui, environ 40 % des membres du Parlement européen sont des femmes, et même si les femmes occupent désormais des postes élevés à Bruxelles, les vieux problèmes liés à l'inégalité restent d'actualité et non résolus dans de nombreux pays.