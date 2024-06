J-2 pour le Jour J

Derniers préparatifs pour le 80e anniversaire du débarquement en Normandie

En Normandie, tout est fin prêt pour le 80e anniversaire du Jour J

L'Europe rendra hommage ce jeudi aux dizaines de milliers de soldats, marins, aviateurs, parachutistes qui dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, se sont lancés à l'assaut de l'armée Nazie.

Sur la plage d'Omaha beach, des soldats français ont "rejoué" le débarquement ce mardi. Cet exercice fera partie de la cérémonie officielle qui se déroulera non loin à Saint- Laurent-sur-Mer dans l'après midi de jeudi, en présence de Emmanuel Macron et d'un parterre de présidents, de chefs de gouvernements, et de hauts dignitaires du monde entier.

Un soldat américain touche le sable sur la plage d'Omaha Beach, mardi 4 juin 2024. Jeremias Gonzalez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Des vétérans britanniques arrivent en Normandie

Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, des vétérans britanniques sont partis en ferry de Portsmouth pour rejoindre les plages normandes.

Un public nombreux était présent pour les saluer. Ces vétérans participeront à des défilés, des visites d'écoles et la commémoration officielle dans les prochains jours.

Les vétérans britanniques de Normandie Jim Grant, deuxième à gauche, et Charles Horn posent avec des membres de la Royal Navy le 4 juin 2024 Alastair Grant/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Le 6 juin 1944 des milliers de britanniques, d'américains de canadiens, de français, et d'autres nations se sont sacrifiés pour sauver l'Europe .

Aujourd'hui les survivants ont tous plus de 90 ans et feront peut être leur dernier voyage pour rendre hommage à leurs camarades tombés en France il y a 80 ans.