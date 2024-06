Elections européennes : les candidats chypriotes redoutent une hausse de l'abstention

Par Apostolos Staikos

Depuis plusieurs semaines, les principaux candidats multiplient les rassemblements pour tenter de remporter l'un des 6 sièges pour Chypre au Parlement européen.

Ce dimanche, les électeurs chypriotes sont appelés aux urnes pour designer leurs nouveaux représentants locaux et au Parlement européen.

Un scrutin qui, selon les observateurs, verra une hausse importante de l'abstention... Et la récente réforme des gouvernements locaux qui exige que les électeurs déposent entre six et dix bulletins de vote dans l'urne risque de compliquer les choses encore davantage.

Malgré tout, le Président chypriote, Nicos Christodoulides, encourage les électeurs à participer aux élections : "les élections européennes nous concernent tous. Une participation massive enverra un message fort sur l’importance que nous attachons à une Europe plus forte, plus résiliente, plus autonome stratégiquement, plus unie et bien sûr plus efficace."

Vingt ans après son adhésion à l'Union européenne, qui est largement considérée comme un évènement crucial de l'histoire du pays depuis sa création en 1960. Mais de nombreux Chypriotes estiment que beaucoup reste encore à faire.

Le coût de la vie et l'immigration ont dominé la campagne électorale à Chypre. En outre, la possibilité pour l'Union européenne de faire pression sur Ankara et de contribuer ainsi à la solution de la question chypriote a été au centre du débat public. Après tout, cette année marque le 50ème anniversaire de l’invasion de l’île par les troupes turques.