Poutine fixe ses conditions pour un cessez-le-feu en Ukraine

Le gouvernement ukrainien et l’Otan décrivent ses propositions comme des illusions dangereuses.

Lors d'un discours au ministère russe des affaires étrangères à Moscou ce vendredi, Vladimir Poutine a déclaré qu'un cessez-le-feu pourrait être négocié avec l'Ukraine

Les conditions posées à Kyiv sont les suivantes: celle-ci devrait renoncer à son projet d'adhésion à l'OTAN et retirer ses troupes de quatre des régions annexées par Moscou.

"Les troupes ukrainiennes doivent se retirer complètement des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, ainsi que celles de Kherson et de Zaporijia. En outre, j'attire votre attention sur le fait qu'elles doivent se retirer de l'ensemble du territoire selon les frontières administratives qui existaient au moment de leur entrée en Ukraine. Dès que Kyiv se déclarera prête à prendre une telle décision, entamera un retrait des troupes effectif et notifiera officiellement de l'abandon de son projet d'adhésion à l'OTAN, nous ordonnerons immédiatement, littéralement, à la minute même, un un cessez-le-feu. Nous entamerons des négociations." a assuré Poutine.

Des paroles fausses et des illusions dangereuses

Mykhailo Podoliak, conseiller à la présidence ukrainienne, le réseau social X, a estimé que ces déclarations se "heurtaient au bon sens".

Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Otan, a quant à lui estimé que cette offre de négociation n'était en aucun cas "de bonne foi".