Par Serge Duchêne avec AP

Kate a également indiqué qu'elle assisterait samedi à la cérémonie d'anniversaire du roi Charles, sa première apparition publique depuis son diagnostic.

PUBLICITÉ

La princesse de Galles a déclaré vendredi qu'elle "progressait bien" dans son traitement contre le cancer et qu'elle assisterait samedi à la parade d'anniversaire du roi Charles III, la première apparition publique de Kate depuis son diagnostic.

L'épouse du prince William, âgée de 42 ans, n'a pas fait d'apparition publique cette année. Elle a annoncé en mars qu'elle suivait une chimiothérapie pour une forme non précisée de cancer.

"Je fais de bons progrès, mais comme le savent tous ceux qui suivent une chimiothérapie, il y a des bons et des mauvais jours", a déclaré Kate dans un communiqué publié vendredi, ajoutant qu'il lui restait encore "quelques mois" de traitement.

"J'ai hâte d'assister au défilé de l'anniversaire du roi ce week-end avec ma famille et j'espère participer à quelques engagements publics au cours de l'été, tout en sachant que je ne suis pas encore sortie d'affaire", a déclaré Kate.

Cette photo non datée fournie par le palais de Kensington montre Kate, princesse de Galles, en début de semaine à Windsor, en Angleterre. Matt Porteous/AP

Cette annonce constitue une étape importante, mais ne marque pas le retour de Kate à des fonctions publiques à plein temps. Le palais a publié une nouvelle photo de Kate, prise à Windsor en début de semaine, la montrant près d'un arbre, habillée de façon décontractée en jean et blazer.

Le palais a déclaré que le roi était "ravi" que Kate assiste au Trooping the Color, également connu sous le nom de King's Birthday Parade (défilé de l'anniversaire du roi). Il s'agit d'un défilé militaire annuel qui marque l'anniversaire officiel du monarque en juin. Charles, qui est également soigné pour une forme de cancer dont l'origine n'a pas été révélée, doit superviser la cérémonie, au cours de laquelle des troupes en uniforme complet défilent devant le roi avec leur drapeau de cérémonie, ou "couleur".

Kate devrait se rendre en calèche depuis le palais de Buckingham avec les enfants du couple — le prince George, 10 ans, la princesse Charlotte, 9 ans, et le prince Louis, 6 ans — avant d'assister à la cérémonie depuis un bâtiment situé à côté de la place d'armes. Elle pourrait également rejoindre d'autres membres de la famille royale pour une apparition traditionnelle sur le balcon du palais de Buckingham.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que la déclaration de la princesse était une "merveilleuse nouvelle".

"Je l'ai trouvée courageuse, honnête et je suis sûr qu'elle apportera un énorme réconfort à tant d'autres personnes confrontées à des problèmes de santé similaires", a déclaré M. Sunak lors d'un sommet du Groupe des Sept en Italie.

L'annonce de Kate en mars est intervenue après que des spéculations ont proliféré sur les réseaux sociaux au sujet de son bien-être et de son absence de la scène publique. Elle a révélé peu de détails sur sa maladie, qui a été découverte après ce qu'elle a décrit comme une opération abdominale majeure en janvier.

Dans un message vidéo diffusé en mars, Kate a déclaré que le diagnostic avait été "un choc énorme, et William et moi avons fait tout ce que nous pouvions pour traiter et gérer cette situation en privé, dans l'intérêt de notre jeune famille".

Vendredi, Kate a remercié le public en déclarant qu'elle avait été "époustouflée par tous les gentils messages de soutien et d'encouragement".

"J'apprends à être patiente, surtout dans l'incertitude. Je prends chaque jour comme il vient, j'écoute mon corps et je me permets de prendre ce temps de guérison dont j'ai tant besoin", a-t-elle déclaré. "Merci beaucoup pour votre compréhension et à tous ceux qui ont courageusement partagé leur histoire avec moi".

Charles, 75 ans, a révélé son cancer en février et a récemment repris ses fonctions publiques. Il a assisté cette semaine aux commémorations du 80ᵉ anniversaire du jour J, l'invasion de l'Europe occupée par les nazis le 6 juin 1944.

Charles devrait se rendre à l'événement de samedi en calèche avec la reine Camilla et assister à la cérémonie assis sur une estrade, plutôt qu'à cheval comme il l'avait fait l'année dernière.