Cet article a été initialement publié en anglais

Assurer la sécurité de plus de 50 chefs d'État et de gouvernement sur fond de peurs d'ingérence russe n'est pas chose facile, et la Suisse a déployé jusqu'à 4 000 soldats pour ce faire.

Le dispositif de sécurité mis en place dans le luxueux complexe hôtelier du Bürgenstock, près de Lucerne, pour le Sommet pour la paix en Ukraine est colossal. Des soldats ont pris position aux multiples points de contrôle installés sur les routes sinueuses menant au centre de villégiature. Environ 6,5 kilomètres de clôtures et 8 kilomètres de barbelés ont été installés autour du périmètre. Pour protéger les plus de 50 chefs d'État, dont le président français Emmanuel Macron, le premier ministre britannique Rishi Sunak et la vice-présidente américaine Kamala Harris, jusqu'à 4 000 soldats ont été déployés, a déclaré Viola Amherd, la présidente de la Confédération suisse, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue lundi. "Un événement de cette ampleur nécessite des mesures de protection complètes", a déclaré la présidente de la Confédération suisse Viola Amherd avant le sommet. En outre, un héliport militaire temporaire a été installé au milieu d'un champ pour permettre les décollages et les atterrissages des différentes délégations. Un hélicoptère Super Puma des Forces aériennes suisses transportant le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy atterrit à Obbuergen, près du complexe Bürgenstock ALESSANDRO DELLA VALLE/' KEYSTONE POOL / ALESSANDRO DELLA VALLE L'hôtel Bürgenstock a une longue tradition de réunions politiques de haut niveau et sa situation isolée au sommet d'une montagne offre un niveau de sécurité supplémentaire. Cet établissement huppé a déjà accueilli des pourparlers de paix sur le Soudan en 2002 et sur Chypre en 2004. Menaces de cyberattaques et de désinformation Les menaces ne sont pas seulement physiques, elles incluent également les cyber-attaques et la désinformation autour de l'événement. Le ministre suisse des affaires étrangères, Ignazio Cassis, a déclaré qu'il y avait "un intérêt évident à perturber le bon déroulement de la conférence". La première vague d'attaques par déni de service distribué (DDoS) contre des sites web gouvernementaux a commencé jeudi. Les attaques DDoS visent à surcharger les sites web avec un grand nombre de requêtes. Le volume de données ne peut généralement pas être traité par une seule organisation, ce qui provoque une panne du site web et du système informatique. Selon le Centre national suisse de cybersécurité, d'autres attaques sont attendues au cours du week-end. Quelles sont les conséquences pour les habitants ? Plus de 400 habitants dont les maisons et les fermes se trouvent au-delà des points de contrôle ont besoin d'un laissez-passer spécial pour accéder à la zone. Selon le site d'information suisse Watson, certains habitants ont exprimé leur frustration quant à l'organisation de la conférence. "Personne ne nous a demandé notre avis", a déclaré une femme. "Ce fichu bruit tout le temps", s'est également exclamé un autre résident, après le passage d'un hélicoptère.