Le sommet des sept puissances industrialisées s'est soldé par 11 résolutions, notamment sur le soutien financier à l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe, et sur la mise en place d'une coalition afin d'endiguer l'immigration clandestine.

La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a qualifié samedi de "propagande" l'offre de cessez-le-feu faite à l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine, alors qu'elle clôturait un sommet du Groupe des Sept au cours duquel un accord a été conclu en vue d'un prêt de 47 milliards d'euros à l'Ukraine.

Ce prêt sera accordé par les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et éventuellement le Japon, a précisé Mme Meloni. Les avoirs russes gelés qui serviront de garantie se trouvent principalement en Europe, "l'Europe contribue donc déjà en identifiant le mécanisme de garantie", a-t-elle ajouté.

L'accord de prêt a été conclu lors de l'ouverture jeudi de la réunion annuelle de deux jours des dirigeants des pays du G7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) dans la région des Pouilles, dans le sud de l'Italie.

Interrogé sur la proposition de cessez-le-feu du président russe Vladimir Poutine, M. Meloni a déclaré qu'elle "me semble plus proche d'une démarche de propagande que d'une démarche réelle".

Le président russe a déclaré vendredi qu'il ordonnerait "immédiatement" un cessez-le-feu en Ukraine et entamerait des négociations si Kiev commençait à retirer ses troupes des quatre régions annexées par Moscou en 2022 et renonçait à son projet d'adhésion à l'OTAN.

"Si la proposition du président Poutine est la suivante : Nous sommes prêts à mener des négociations de paix si l'Ukraine reconnaît l'invasion de l'Ukraine et abandonne les régions occupées... cela ne me semble pas être une proposition particulièrement efficace", a déclaré M. Meloni.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui était l'un des nombreux dirigeants mondiaux invités au G7, a rejeté ce qu'il a qualifié d'ultimatum de la part de M. Poutine, à savoir la cession de nouveaux territoires.

Gaza également dans la ligne de mire

Lors de la conférence de presse, Giorgia Meloni a été interrogée sur la guerre entre Israël et le Hamas et sur les raisons pour lesquelles le G7 n'avait pas condamné Israël pour les morts civiles causées par ses offensives à Gaza.

"Je pense que nous devons nous rappeler qui a commencé tout cela, et ce n'est pas Israël, mais quelqu'un qui a tué des civils, des femmes et des enfants", a déclaré Mme Meloni, en faisant référence à l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas dans le sud d'Israël, qui a fait environ 1 200 morts et a déclenché la guerre d'envergure.

Les bombardements et les attaques terrestres d'Israël à Gaza ont tué plus de 37 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires palestiniennes, qui ne donnent pas la répartition des civils et des combattants.

"Nous devons maintenant œuvrer pour la paix, ce qui implique le dialogue, la reconnaissance du droit d'Israël à être en sécurité, à vivre en paix, et du droit des Palestiniens à avoir leur propre État dans lequel ils pourront vivre en paix", a-t-elle déclaré. "C'est le seul moyen de résoudre ce problème, notre travail consiste à dialoguer avec tout le monde".

Cependant, elle a déclaré qu'Israël tombait dans un piège dans sa réponse au 7 octobre.

"Il semble qu'Israël tombe dans un piège. Car le piège du Hamas était de l'isoler. Il semble que cela fonctionne", a déclaré Mme Meloni, ajoutant que les amis d'Israël "doivent donner des mots clairs à Israël, pour sa sécurité ... et c'est exactement ce que fait l'Italie".

Coalition afin d'endiguer l'immigration clandestine

La première ministre italienne s'est également félicitée que "le G7 ait parlé pour la première fois des flux migratoires et de la lutte contre les trafiquants d'êtres humains".

"Nous devons garantir à chacun le droit de ne pas émigrer et de quitter sa maison", a-t-elle déclaré.

Connue pour sa position intransigeante sur l'immigration, Giorgia Meloni avait introduit le sujet en tant qu'hôte du sommet et s'était montrée désireuse d'accroître les investissements et les financements en faveur des pays africains afin de réduire la pression migratoire sur l'Europe. L'Italie est l'un des principaux points d'entrée dans l'Union européenne pour les personnes fuyant la pauvreté et les conflits en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.

Dans le communiqué final du sommet, le G7 a annoncé la création d'une coalition pour lutter contre le trafic de migrants, précisant que les sept pays "se concentreront sur les causes profondes de la migration irrégulière, sur les efforts visant à améliorer la gestion des frontières et à lutter contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que sur des voies d'accès sûres et régulières pour les migrations".

Comme relève Giorgia Orlandi, notre envoyée spéciale à Bari, où s'est tenu le sommet, "lors de la conférence de presse finale du G7, Mme Meloni a salué le succès du sommet. Après avoir évoqué les principaux résultats de la déclaration finale, elle a commenté le résultat du scrutin européen. À propos de la réélection potentielle d'Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne, elle a indiqué que la proposition de présidence de la Commission appartenait au parti PPE, qui a obtenu le plus grand nombre de sièges. Elle a ajouté qu'une réunion sur la question se tiendrait lundi à Rome et a déclaré : "Lorsque la proposition arrivera, nous ferons nos évaluations".