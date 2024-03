Entre 80 et 90 % des vols de Lufthansa ont été affectés lors de la dernière grève.

PUBLICITÉ

Les vols et les trajets en train seront encore gravement perturbés cette semaine dans toute l'Allemagne, en raison de grèves.

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a déclaré qu'elle "s'attend à des effets considérables sur le programme de vols".

Selon l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur, 200 000 passagers devraient être concernés, ce qui signifie qu'environ 1 000 vols par jour seront annulés, comme lors des grèves précédentes.

Les vols du jeudi (7 mars) et du vendredi (8 mars) seront les plus touchés.

Les heures de grève officielles du personnel au sol de Lufthansa sont les suivantes : de 20h00 mercredi jusqu'à 7h10 samedi.

C'est la troisième fois cette année qu'une grève entraîne des annulations massives de vols pour Lufthansa.

La grève des services ferroviaires longue distance et régionaux devrait commencer à 2h du matin jeudi et, selon le syndicat GDL, durer jusqu'à 13h vendredi. Toutefois, ces horaires pourraient changer.

Pourquoi des grèves ont-elles lieu en Allemagne ?

Les conflits entre les travailleurs du secteur des transports et les entreprises durent depuis des mois en Allemagne.

Le syndicat GDL demande non seulement des augmentations de salaire, mais aussi une réduction du temps de travail de 38 à 35 heures par semaine, ce que la Deutsche Bahn a refusé.

Le syndicat Ver.di demande une augmentation de salaire de 12,5 %, soit au moins 500 € de plus par mois, dans le cadre des négociations pour près de 25 000 travailleurs au sol de la Lufthansa, y compris le personnel chargé de l'enregistrement, de la manutention des avions, de la maintenance et du fret.

Des négociations contractuelles concomitantes ont donné lieu à plusieurs grèves récentes dans les secteurs du rail, de l'aviation et des transports locaux en Allemagne.

Marvin Reschinsky, négociateur en chef de Ver.di, avance que ces grèves interviennent à un moment où les travailleurs au sol gagnent à peine le salaire minimum, alors que la compagnie allemande Lufthansa se targue d'une marge bénéficiaire élevée.

"Personne ne peut comprendre que cette compagnie annonce cette semaine des résultats annuels records, que les primes des membres du conseil d'administration soient augmentées de manière substantielle alors que les employés au sol, avec des salaires horaires de 13 € dans certains cas, ne savent même plus comment joindre les deux bouts dans les villes les plus chères d'Allemagne", déclare Marvin Reschinsky dans un communiqué.

Avec cette grève d'avertissement, le syndicat souhaite accroître la pression sur Lufthansa avant le cinquième cycle de négociations collectives prévu les 13 et 14 mars.

Grève des trains en Allemagne : quels services seront affectés ?

La grève des travailleurs de GDL affectera les trains de la Deutsche Bahn (DB).

Lors des grèves précédentes, la DB avait mis en place des horaires d'urgence. Mais cela pourrait être impossible cette fois-ci, cette nouvelle grève ne comportant pas le même préavis de 48 heures.

Dans un communiqué, la DB déclare : "Pendant la grève, la DB offrira un service de base sur les services longue distance, régionaux et S-Bahn. Nous recommandons de réserver un siège sur les services longue distance. L'offre de base est disponible via les informations sur les horaires sur bahn.de et dans le DB Navigator. La DB demande aux voyageurs de vérifier si leur correspondance est disponible 24 heures avant le départ".

Des informations complètes de DB, y compris sur la manière de réserver à nouveau ou d'obtenir un remboursement, sont disponibles ici.

PUBLICITÉ

Comment savoir si votre vol Lufthansa est annulé ?

Dans un communiqué, Lufthansa précise : "Les passagers qui seront affectés par une irrégularité recevront des informations sur les annulations et les options de modification de billet par e-mail ou dans l'application Lufthansa".

Assurez-vous que les coordonnées figurant sur votre réservation sont à jour afin que la compagnie aérienne puisse facilement vous contacter.

Elle conseille aux passagers de consulter cette page sur son site web pour les mises à jour. Vous pouvez également garder un œil sur le compte X de Lufthansa.

Attention : par le passé, le service clientèle de Lufthansa a mis ses clients en garde contre un faux numéro WhatsApp portant son nom. La compagnie aérienne ne communique jamais avec ses clients par WhatsApp.

Grève de Lufthansa : pouvez-vous être remboursé ?

Lufthansa ajoute : "Les billets qui ont été annulés en raison de la grève peuvent être basculés gratuitement sur un autre vol sur http://lufthansa.com, dans l'application Lufthansa ou via les centres de service".

PUBLICITÉ

Ils ajoutent : "En raison de la grève, les guichets de réservation ne sont malheureusement pas en service".

Pour tout vol intérieur, vous pouvez obtenir un bon pour un voyage en train équivalent via le site web de Lufthansa. En vertu des règles européennes, vous avez droit à un remboursement intégral en cas d'annulation de votre vol.

Les passagers se plaignent du service clientèle de Lufthansa

Deux grèves ont perturbé les vols de la Lufthansa en février, causant de nombreuses perturbations pour des centaines de milliers de voyageurs.

À l'époque, nombre d'entre eux se sont rendus sur le réseau social X, anciennement Twitter, pour se plaindre qu'il était très difficile de joindre Lufthansa pour obtenir des informations ou réserver un nouveau vol.

À l'aéroport de Francfort, un utilisateur de X a filmé une longue file de voyageurs attendant de parler au service clientèle.

PUBLICITÉ

"Retards et annulations, mauvaises informations et mauvaises instructions... le guichet de Lufthansa à Francfort ne répond pas aux demandes des clients".

Nous mettrons à jour cet article avec les expériences des passagers pendant les grèves de cette semaine au fur et à mesure qu'elles seront disponibles.