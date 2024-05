Un nouveau classement révèle que l'Asie possède les aéroports les plus propres du monde sur la base de facteurs tels que la propreté des sièges et des toilettes.

Les 10 aéroports les plus propres du monde ont été annoncés, et un seul hub en Europe figure sur la liste.

En fait, le classement est presque exclusivement composé d'aéroports d'Asie, à l'exception de Zurich en Suisse, qui occupe la dixième place.

L'étude a été menée par l'organisation de notation des compagnies aériennes Skytrax dans le cadre de ses World Airport Awards.

Voici les aéroports les plus propres du monde et ce qui les a qualifiés pour cette récompense.

Le Japon décroche quatre des dix premières places de la liste de Skytrax

L'aéroport Haneda de Tokyo s'est classé premier en tant qu'aéroport le plus propre du monde.

Skytrax a fait l'éloge de la propreté des sols, des sièges, des parties communes et des toilettes. Dans un monde post-COVID, c'est extrêmement important, affirme l'organisation.

« À la suite de la pandémie de COVID-19, les normes de propreté des aéroports sont devenues beaucoup plus importantes pour les clients », déclare Skytrax. « Les aéroports qui respectent ces normes les plus élevées figurent en bonne place dans les meilleurs résultats en matière de propreté des aéroports. »

L'aéroport Haneda de Tokyo est officiellement le plus propre du monde, selon les conclusions de Skytrax. Mos Design Via Unsplash

Haneda a largement ouvert la voie, non seulement au niveau mondial mais également au Japon.

En fait, la nation asiatique occupe quatre places sur la liste des dix, avec Centrair Nagoya en cinquième place, Tokyo Narita en sixième et Kansai en septième.

En dehors du Japon, mais toujours en Asie, Seoul Incheon, en Corée du Sud, a pris la deuxième place et Singapore Changi s'est classée troisième.

Doha Hamad a décroché la quatrième place, tandis que Hong Kong et Taiwan Taoyuan ont pris les huitième et neuvième places respectivement.

Seul l'aéroport non asiatique, la ville suisse de Zurich, a complété la liste.

Quels sont les aéroports les plus propres par région ?

Les prix décernés par Skytrax ont aussi désigné l'aéroport le plus propre de chaque région, Zurich se classant naturellement en tête de liste de toute l'Europe.

Tokyo Haneda a remporté le prix pour l'Asie et Doha Hamad a remporté le prix pour le Moyen-Orient.

Dans les Amériques, le principal terminal nord-américain était Vancouver au Canada, celui de Quito en Équateur en Amérique du Sud et l'aéroport le plus propre d'Amérique centrale et des Caraïbes a été attribué à Juan Santamaría du Costa Rica.

L'aéroport de Zurich est le seul aéroport européen à figurer sur la liste - et s'est également avéré être l'aéroport le plus propre de toute l'Europe. Nino Steffen via Unsplash

En Afrique, Le Cap a pris la première place, Brisbane a gagné pour la région Australie/Pacifique et Shanghai Hongqiao a remporté la victoire pour la Chine.

L'Azerbaïdjanais Bakou a gagné en Asie centrale et Bangalore a été choisie par Skytrax pour l'Inde et l'Asie du Sud.

2024 marque le 25e anniversaire des prix phares, qui sont basés sur des enquêtes de satisfaction des clients menées dans plus de 570 aéroports à travers le monde.

Malgré les efforts renouvelés en faveur des voyages durables, l'avion est toujours très populaire, avec plus de 8,5 milliards de passagers voyageant par an. Un aéroport propre ne peut que faciliter cette expérience souvent stressante.