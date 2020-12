2020 : les personnalités qui nous ont quittés cette année

Lors d'une année marquée par l'épidémie mondiale d'un nouveau virus, de nombreuses personnalités, défenseurs des droits de l'Homme, grands athlètes, artistes, ont quitté ce monde. Retour, pour un dernier hommage, sur la mort de ces femmes et ces hommes, dont certains sont décédés du Covid-19.

POLITIQUE, DIPLOMATIE, DROITS DE L'HOMME

Valéry Giscard d'Estaing, 94 ans. Il fut le président de la République française de 1974 à 1981 et l'un des principaux artisans de la construction européenne lors de son mandat et jusque dans les années 2000. L'ancien chef d'Etat est décédé du Covid-19 le 2 décembre.

L'ancien Président français Valéry Giscard d'Estaing Markus Schreiber/AP2005

Ruth Bader Ginsburg, 87 ans. La juge de la Cour suprême des États-Unis est devenue l'objet d'un véritable culte au cours des 27 années qu'elle a passées à la plus haute juridiction des Etats-Unis, en particulier chez les jeunes Américaines qui ont apprécié sa défense féroce et permanente des droits des femmes. Elle est décédée le 18 septembre.

Saeb Erekat, 65 ans. Ancien négociateur de paix dans le conflit israélo-palestinien et éminent porte-parole international de la cause palestinienne depuis plus de trois décennies. Saeb Erekat est mort du coronavirus le 10 novembre.

John Hume, 83 ans. L'homme politique visionnaire qui a remporté un prix Nobel de la paix pour avoir façonné l'accord qui a mis fin à la violence dans son Irlande du Nord natale. Mort le 3 août.

John Lewis, 80 ans. Une icône du mouvement américain des droits civiques, passé à tabac en 1965 par des soldats de l'État de l'Alabama, et dont l'agression a contribué à galvaniser l'opposition à la ségrégation raciale, John Lewis a poursuivi une longue et célèbre carrière au Congrès. Il est décédé le 17 juillet.

John Lewis (ext. droite), manifeste aux côtés de Martin Luther King Jr. en 1965 Anonymous/1965 AP

Pierre Nkurunziza, 56 ans. Ancien président du Burundi, il s'est illustré par une politique violente et marquée par une répression sanglante lors de ses quinze années au pouvoir. En 2017 le Burundi est devenu le premier pays africain à quitter la Cour Pénale Internationale. L'ancien Président est mort le 8 juin.

Hosni Moubarak, 91 ans. Le dirigeant égyptien a été le visage autocratique de la stabilité au Moyen-Orient pendant près de trente ans, avant d'être chassé du pouvoir lors de l'un des printemps arabes. Il est décédé le 25 février.

Hosni Moubarak avec Saddam Hussein et Yasser Arafat, 1988 AP/1988 AP

Daniel arap Moi, 95 ans. Ancien instituteur devenu le président le plus longtemps au pouvoir au Kenya. Son mandat a été marqué par des années de répression et de troubles économiques alimentés par une corruption galopante. Mort le 4 février.

MONDE DES ARTS

Ennio Morricone, 91 ans. Compositeur italien, auteurs de centaines de bandes-son pour des westerns, séries B, policiers, comédies romantiques, films érotiques, d'aventure, etc... Un génie de la composition et de l'orchestration, qui a su se partager entre gigantesques succès commerciaux et avant-garde la plus exigeante. Il a disparu le 6 juillet.

Ennio Morricone et Quentin Tarantino en 2016 Gregorio Borgia/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Juliette Gréco, 93 ans. Chanteuse, actrice, icône culturelle... Elle fut aussi la muse des philosophes existentialistes du Paris des années cinquante. Disparue le 23 septembre.

Claude Brasseur, 84 ans. Acteur de cinéma, théâtre, télévision, à la carrière et la longévité exceptionnelles. On l'a vu dans des comédies populaires aussi bien que dans des films noirs. Il remporta un César en 1977. Claude Brasseur est décédé le 22 décembre.

Mary Higgins Clark, 92 ans. Elle était la «reine du suspense», infatigable et omniprésente dans les rayons des librairies. Ses récits de femmes surpassant les probabilités en firent l’une des écrivaines les plus populaires au monde. Elle est décédée le 31 janvier.

Kirk Douglas, 103 ans. L'acteur intense et viril, héros de «Spartacus», «La Vie passionnée de Vincent van Gogh» et des dizaines d'autres films, s'était aussi dressé contre la chasse aux sorcières anti-communiste à Hollywood dans les années 60. Il nous a quittés le 5 février.

Kirk Douglas et son épouse Anne en 1971 Harold Filan/1971 AP

Max von Sydow, 90. Le prêtre dans "l'Exorciste", c'était lui... Il est aussi et bien-sût connu pour ses rôles dans les classiques du réalisateur suédois Ingmar Bergman. L'acteur est mort le 8 mars.

Manu Dibango, 86 ans. Le plus célèbre des jazzmen camerounais. Un saxophoniste de légende, et l'un des artisans de la popularisation de la "world music dans" les années 80. Il est décédé des suites du coronavirus le 24 mars.

Little Richard, 87 ans. Né Richard Wayne Penniman en Géorgie dans le vieux sud américain en 1932, il fut l'une des personnalités les plus exubérantes du rock n'roll. Pianiste émérite, showman halluciné, il a écrit des titres de légende comme Tutti Frutti et Lucille.

Little Richard et Fats Domino, en 2009 Patrick Semansky/AP2009

Christo, 84 ans. Avec son épouse Jeanne-Claude, née le même jour que lui en 1935, ils forment un duo artistique à l'avant-garde de la création contemporaine, des années 60 jusque dans les années 2000. L'une de leurs plus célèbres et médiatiques réalisations ? L'"emballage" complet du Pont Neuf, à Paris, en 1985.

Michael Lonsdale, 89 ans. Géant énigmatique du grand écran et du théâtre en France. Il a travaillé avec certains des plus grands réalisateurs mondiaux, tout au long d’une carrière de soixante ans. Décédé le 21 septembre.

Kenzo, 81 ans. Créateur de mode japonais et francophile, célèbre pour ses créations imprégnées d'exotisme et d'une esthétique pleine d'esprit et de fraîcheur. Kenzo est décédé du coronavirus le 4 octobre.

Charles Webb, 81 ans. Romancier américain anti-conformiste, subversif diront certains. Il a notamment écrit "Le Lauréat", qui inspira le superbe film de Mike Nichols, avec Dustin Hoffmann, en 1967. Il est mort le 16 juin.

Diana Rigg, 82 ans. Star de la série "Chapeau Melon et Bottes de Cuir" dans les années 60, elle fut aussi une James Bond girl en 1969 et plus récemment joua dans la série "Game of Thrones".

Diana Rigg en 1967 Bob Dear/AP

Toots Hibbert, 77 ans. Les fans de reggae dans le monde entier ont pleuré la mort du leader de "Toots and the Maytals", pionniers du reggae jamaïcain et auteurs de classiques comme "Funky Kingston". Toots est décédé le 11 septembre.

Terence Conran, 88 ans. Le designer britannique qui a bâti un empire du mobilier à travers le monde (Conran Shop), a fondé le Design Museum à Londres et modernisé la vie quotidienne des Britanniques. Disparu le 12 septembre.

Sean Connery, 90 ans. Qui ne le connaît pas ? "My name is Bond. James Bond." L'agent 007 de la grande époque, c'était lui. Super-charismatique, oscarisé, anobli par la Reine... L'acteur écossais est décédé le 31 octobre.

Sean Connery avec Shirley Eaton, sur le tournage de "Goldfinger", en 1964 Victor Boynton/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

John le Carré, 89. L'espion devenu romancier, dont les récits élégants et complexes ont défini le thriller d'espionnage de la guerre froide et ont popularisé un genre autrefois snobé par la critique. Mort le 12 décembre.

David Prowse, 85 ans. "Je suis ton père". Une autre réplique fameuse du cinéma. C'est Dark Vador qui le dit à Luke Skywalker... On lui avait proposé de choisir entre les rôles de Chewbacca et de Dark Vador, il choisit le dernier, expliquant "on se souvient toujours du méchant". Il est décédé le 28 novembre.

SPORT

Kobe Bryant, 41 ans. Le joueur NBA All-Star à 18 reprises qui a remporté cinq championnats et est devenu l'un des plus grands basketteurs de sa génération, au cours d'une carrière de 20 ans passée entièrement avec les Lakers de Los Angeles. Décédé le 26 janvier dans un accident d'hélicoptère.

Stirling Moss, 90. Un Anglais audacieux et passionné de vitesse considéré comme le plus grand pilote de Formule 1 à ne jamais avoir remporter le championnat du monde. Disparu le 12 avril.

Diego Maradona, 60 ans. Le plus grand footballeur argentin (du monde ?) qui a marqué le but de la «Main de Dieu» en 1986 et mené son pays au titre de Coupe du monde de cette année-là avant de faire plus tard de sa vie un feuilleton plutôt rock n'roll... Décédé le 25 novembre.