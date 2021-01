Covid-19 en Europe : face au variant britannique, les restrictions se renforcent

L'Allemagne a passé le cap des 40 000 morts liés au coronavirus et "la phase la plus dure" est à venir a prévenu la chancelière Angela Merkel, alors que 80 % des lits de réanimation sont occupés et que les effets des fêtes de fin d'année ne se font pas encore totalement sentir.

L'Allemagne passe la barre des 40 000 morts

Pour préserver le système de santé, plusieurs Länder ont renforcé les mesures de restrictions : en plus de la fermeture des écoles et des commerces non essentiels, les rassemblements privés sont limités à un ménage plus une personne et les déplacements possibles jusqu'à 15 kilomètres autour du domicile dans les zones où le taux d'incidence est élevé.

"Nous ne devons pas donner l'impression qu'avec ces mesures, tous les problèmes seront réglés dans trois semaines, souligne le vice-chancelier allemand Olaf Scholz.Nous devons être clairs et transparents et dire que ces mesures vont nous aider, mais qu'on peut difficilement prédire leurs effets concrets, d'autant qu'il y a cette nouvelle mutation du virus qui nous menace."

Royaume-Uni : encore 60 000 cas quotidiens en moyenne

Le variant britannique continue d'entraîner une flambée des cas au Royaume-Uni, qui a recensé la semaine dernière en moyenne près de 60 000 nouveaux cas quotidiens.

"Si le virus poursuit cette trajectoire, les hôpitaux seront en réelle difficulté, et cela très bientôt", avertissent les autorités sanitaires.

Le troisième confinement n'a pas encore produit ses effets et le Premier ministre britannique Boris Johnson maintient la fermeté : "Les règles en vigueur vont être en permanence révisées. Quand il faudra les durcir, nous le ferons. Mais les règles en place, si elles sont correctement appliquées, peuvent faire une énorme, énorme différence."

France : le couvre-feu élargi dans 25 départements

En France, une quarantaine de cas du variant britannique ont été détectés. Pour endiguer la progression épidémique, les autorités ont avancé le couvre-feu de 20 heures à 18 heures dans une vingtaine de départements, essentiellement dans le nord-est et le sud-est. La situation est particulièrement préoccupante à Marseille. L'hypothèse d'un troisième confinement n'est pas encore envisagée par le gouvernement.

L'Italie : cinq régions en zone orange

Enfin l'Italie, qui s'était confinée pour les fêtes, impose un couvre-feu dès 10 heures. La péninsule enregistre toujours près de 20 000 nouvelles contaminations quotidiennes. Cinq régions, dont la Lombardie et la Calabre, sont particulièrement touchées.