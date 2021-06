Serbie : 8 randonnées à faire pour profiter des plus beaux panoramas

Les pentes montagneuses de rêve et les longues rivières sinueuses de la Serbie sont un cadeau pour les randonneurs, offrant de vastes étendues à explorer à pied. Il existe des sentiers qui conviendront aux aventuriers les plus courageux, avec des montées abruptes et des paysages à couper le souffle. Mais pour les marcheurs plus "soft", il existe des chemins plus doux qui vous permettront de visiter des monastères, des vignobles et des cours d'eau. Quel que soit votre rythme, vous n'oublierez pas de sitôt ces paysages, sons et parfums qui émanent de la nature sauvage de la Serbie.

Babin Zub, Stara Planina, Serbie Stemberovi

1) Le meilleur pour les cascades : Babin Zub

La chaîne de montagnes de Stara Planina, dans l'est de la Serbie, est l'une des préférées des randonneurs avertis car, bien qu'elle soit parsemée de magnifiques cascades, de ruisseaux et de villages pittoresques, elle reste largement méconnue des touristes. Le Babin Zub, sur le versant sud-ouest, est appelé "la dent de la grand-mère" à cause des surfaces corrodées des rochers du sommet. Il est possible d'y grimper au printemps et en été (il se transforme en station de ski en hiver) et offre certaines des meilleures vues sur la chaîne de montagnes.

2) Le meilleur sur le plan culturel : le mont Rtanj

Les mythes et légendes qui entourent le mont Rtanj attirent les visiteurs depuis des décennies. On dit de ce mont qu'il s'agirait d'une base extraterrestre, d'une pyramide dissimulée par des forêts ou bien encore de la demeure d'un puissant sorcier. Les herbes qui poussent sur les flancs de la montagne sont réputées pour avoir des propriétés curatives et sont utilisées pour fabriquer le fameux thé Rtanj, alors profitez-en pour goûter une tasse. Comme il y a peu d'ombre, de nombreux randonneurs partent à minuit pour une randonnée de nuit qui s'achève par un magnifique lever de soleil au sommet.

3) Le meilleur pour les paysages naturels : les portes de la Vratna

Les portes de la rivière Vratna constituent un spectacle intriguant pour les randonneurs. Des sentiers forestiers balisés vous emmènent du monastère de Vratna à trois énormes arcs de pierre qui se sont formés naturellement. Les deux premiers, appelés Small Gate et Big Gate, sont faciles à atteindre, tandis que le chemin menant à la troisième - la Dry Gate - est plus difficile à atteindre. On peut souvent apercevoir des moutons sauvages et des cerfs sur ces routes, alors gardez les yeux ouverts.

4) Le meilleur pour se surpasser : les montagnes de Svrljig

C'est l'un des chemins les plus éprouvants pour les randonneurs en Serbie. Les montagnes de Svrljig requièrent un niveau physique décent. Mais la récompense à la clé est énorme : un calme absolu pour profiter du ciel ouvert à l'infini et de paysages forestiers à couper le souffle. Certains itinéraires peuvent être parcourus en une seule journée. Mais pour les randonneurs plus expérimentés, il existe un itinéraire plus long et magnifique qui dure environ cinq jours et qui passe par des forteresses, des sources d'eau et des villages, avec la possibilité de passer la nuit en camping en cours de route.

Sretenje Monastery in the Ovčar-Kablar Gorge. Ванилица, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons Cvetinovic Dejan/

5) Le meilleur pour visiter les monastères : les gorges d'Ovčar-Kablar

Les gorges d'Ovčar-Kablar sont d'une beauté spectaculaire, avec des falaises calcaires abruptes qui s'étirent au-dessus de la rivière Morava. Cette région paisible abrite dix monastères. Il y a aussi un joli spa dans le village d'Ovčar Banja, qui propose des massages, des soins et un plongeon réparateur dans des bains d'eau thermale.

Grotte de Lazar Dalibor Tomic

6) Le meilleur pour la spéléologie : la gorge de Lazar

L'est de la Serbie abrite la vertigineuse gorge de Lazar, la plus profonde et le plus longue du pays. Il existe d'innombrables itinéraires à explorer, du plus facile au plus difficile. Il est donc conseillé de demander conseil avant de partir.

L'un des points forts de cette région est la possibilité d'explorer les anciennes grottes. Il y en a plus de 200 près du village de Zlot, dont la plus grande est la grotte de Lazar, longue de 9 407 mètres. Aventurez-vous à l'intérieur pour explorer la partie rendue accessible aux touristes, où vous pourrez admirer des stalagmites et stalactites géantes.

Fruška Gora tamburix/http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/rs/ Contact: tamburix@gmail.com

7) Le meilleur pour des promenades relaxantes : le parc national de Fruška Gora

À un peu plus d'une demi-heure de route au sud de Novi Sad, les collines verdoyantes et les sentiers forestiers du parc national de Fruška Gora sont le plan parfait pour les citadins qui ont besoin de se ressourcer. Les sentiers sont bien balisés et, pour la plupart, faciles.

Le vin est cultivé dans cette région depuis l'époque romaine, et il y a un certain nombre de jolis vignobles où vous pouvez vous rendre. N'hésitez pas à goûter au Bermet. Doux, puissant et aromatique, c'est l'un des vins les plus réputés de la région.

8) Le meilleur pour les sites historiques : le parc national de Djerdap

L'un des plus beaux tronçons du Danube traverse le parc national de Djerdap. Une promenade le long des berges et c'est un bel après-midi garanti. Vous pouvez ensuite poursuivre le voyage avec les célèbres et magnifiques Portes de Fer, une gorge du Danube située à la frontière entre la Serbie et la Roumanie. Enfin, le parc abrite également le fascinant site archéologique de Lepenski Vir, où sont exposés des sculptures et des vestiges préhistoriques datant de 8 000 ans.