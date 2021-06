Masques, couvre-feu... : l'allègement des restrictions anti-Covid en Europe

L'allègement des restrictions anti-Covid, dans plusieurs pays européens, avec la réouverture de parcs d'animation, la fin de l'obligation du masque ou encore la levée du couvre-feu. Gros plan en France, en Autriche et en Italie.

France : les costumes de Mickey et les masques

Chez Disney, c'est parait-il, toujours la fête. Aujourd'hui plus encore car les visiteurs sont (enfin) de retour. Le parc Disneyland Paris a rouvert ses portes ce jeudi après 7 mois de fermeture liés à la pandémie.

Et si chez Mickey, on remet les costumes, ailleurs dans les rues, on peut enlever les masques.

« Cela fait du bien, dit une Parisienne, on peut enfin respirer ! »

La situation sanitaire s'est nettement améliorée, au dire du chef du gouvernement français qui a donc annoncé un allègement des restrictions : le couvre-feu sera levé dimanche. Et les masques ne sont plus obligatoires en extérieur.

Autriche : discothèques et masques FFP2

Amélioration de la situation, également, en Autriche, où là aussi, les restrictions sont en train d'être levées : réouverture des discothèques, fin des jauges pour les événements culturels, levée du couvre-feu nocturne...

Le masque FFP2, qui avait été imposé en janvier pour assurer une meilleure protection contre les variants, ne sera plus obligatoire. Il faudra cependant garder un masque classique dans les transports et lieux fermés.

« À partir du 1er juillet, a indiqué le chancelier Sebastian Kurz, les restaurants, les mariages et les fêtes, tout ce qui est amusant, le soir et la nuit, tout cela sera à nouveau permis. Les gens pourront danser, faire la fête lors des mariages. »

Italie : les mariages

On termine ce petit tour d'Europe par l'Italie qui allège aussi ses restrictions. Ainsi les mariages sont-ils à nouveau possible, et plus seulement en catimini.

Les invités doivent montrer patte blanche, certificat de vaccination ou tests PCR de moins de 48 heures. Le masque reste toujours de mise, ce qui n'empêche pas de trinquer...