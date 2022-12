Le président ukrainien de retour à Kyiv, la Russie poursuit ses attaques

Les bombardements et les combats se poursuivent en Ukraine. Selon les autorités de Kyiv, au moins six civils ont été tués et 18 autres ont été blessés dans des attaques russes, dans le sud et l'est du pays ces dernières 24h.

La région de Kherson a subi par exemple pas moins de 61 tirs de roquettes, d'artillerie et de mortier. Le gouverneur de la région, Yaroslav Yanushevych, a indiqué sur Telegram que les forces russes avaient attaqué depuis des positions situées sur la rive droite du Dniepr, frappant des établissements d'enseignement, des immeubles d'habitation et des maisons privées. Les bombardements russes ont également touché un hôpital de district dans la ville de Volchansk, dans la région de Kharkiv, blessant cinq personnes, selon le gouverneur local, Oleh Syniehubov.

L'armée ukrainienne affirme elle avoir visé des bâtiments abritant des troupes russes dans la région de Zaporijjia. Plus tôt vendredi, le maire de la ville de Melitopol, dans le sud du pays, a déclaré qu'une voiture utilisée par les forces d'occupation russes avait explosé, sans que l'on sache si des personnes avaient été blessées.

45 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine

Après un passage par les Pays-Bas, où il a obtenu une promesse de don de 2,5 milliards d'euros pour 2023, Volodymyr Zelensky est rentré à Kyiv. Dans une allocution télévisée, il s'est déclaré satisfait de son séjour aux Etats-Unis, et a promis de poursuivre ses efforts diplomatiques pour impliquer notamment davantage l'Afrique et l'Amérique du sud.

Volodymyr Zelensky a en tout cas renforcé son amitié avec Washington. Deux jours après sa visite, les députés américains ont voté le projet de budget qui prévoit notamment une rallonge de 45 milliards de dollars pour l'Ukraine.

Les Etats-Unis ont par ailleurs exigé de Vladimir Poutine qu'il reconnaisse la réalité du conflit, après que ce dernier a utilisé pour la première fois le mot "guerre" en conférence de presse jeudi.

Le président russe a lui appelé son pays a intensifier les efforts. Il a notamment demandé à l'industrie de défense d'accélérer le rythme de livraison des armes.