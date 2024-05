Les Nations unies avertissent que le système de santé de Gaza est "à genoux"

Par euronews avec AP

Avec seulement douze hôpitaux sur 36 partiellement fonctionnels à Gaza, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) déclare que même si des hôpitaux de campagne supplémentaires seraient développés, l'infrastructure sanitaire est "loin d'être suffisante" pour faire face aux dizaines de milliers de blessés de la guerre,

Yasmina Guerda, responsable des affaires humanitaires d'OCHA à Gaza, a déclaré que "le système de soins de santé est à genoux" à Gaza.

"Beaucoup ont perdu leurs membres, beaucoup ont des lésions cérébrales traumatiques et des milliers ont perdu leur capacité auditive à cause des explosions constantes", a-t-elle ajouté.

En outre, "des attaques constantes ont été lancées contre des établissements de soins, des hôpitaux en particulier, en violation directe du droit humanitaire international".

Une aide-soignante a déclaré qu'elle et son équipe avaient été attaquées alors qu'elles quittaient l'hôpital par une "route sûre", ajoutant qu'elle espérait pouvoir quitter Gaza pour poursuivre son traitement.

Le camp de Muwasi est confronté à des risques sanitaires

Des dizaines de milliers de Palestiniens déplacés dans le camp de Muwasi, dans le nord du pays, vivent parmi des tas d'ordures et souffrent d'un certain nombre de maladies.

La zone, qu'Israël a désignée comme zone de sécurité, est devenue très surpeuplée ces dernières semaines, alors qu'Israël étend ses opérations dans la ville méridionale de Rafah.

Au milieu des tentes, des montagnes de déchets s'accumulent sous le soleil d'été. Les résidents affirment que ces déchets sont à l'origine de maladies.

"À cause de ces ordures, nous emmenons les enfants au centre médical tous les jours, mais en vain", a déclaré Shifa Barbakh. Elle a ajouté que son enfant souffrait d'hépatite, mais qu'elle n'avait même pas les moyens de lui donner de la nourriture de base.

Les livraisons d'aide à Gaza se sont largement taries ces dernières semaines à la suite de l'opératoin de Tsahal à Rafah.

Selon l'UNRWA, l'agence des Nations unies qui aide les réfugiés palestiniens, Muwasi abrite au moins 450 000 Palestiniens déplacés. Le camp côtier, très dégradé, ne dispose pas d'installations de base telles que des puits ou des toilettes.

"La vie ici est très fatigante, et à cause des ordures, nous ne pouvons pas dormir, à cause de l'odeur, et les camions vont et viennent 24 heures sur 24", a déclaré Maliha Al-Nimnim.

Elle s'inquiète pour sa fille handicapée qui a développé une maladie de peau. "Les mouches sont présentes 24 heures sur 24 à l'intérieur des tentes", ajoute-t-elle.

Aide sur place, mais problèmes de distribution

Aucune des 569 tonnes d'aide humanitaire arrivées sur un quai construit par les États-Unis à Gaza n'a été distribuée aux Palestiniens affamés, selon le Pentagone.

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies prévient que les opérations humanitaires à Gaza sont sur le point de s'effondrer et que si la nourriture n'arrive pas rapidement en grandes quantités, "des conditions proches de la famine s'étendront".

Israël a lancé son offensive après l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre, au cours de laquelle des militants ont pris d'assaut le sud d'Israël, tuant environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et en enlevant quelque 250 autres.

La guerre a tué au moins 35 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils.

Environ 80 % des 2,3 millions de Palestiniens ont été déplacés à l'intérieur du territoire, souvent à plusieurs reprises.