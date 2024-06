Inde : le parti de Modi en tête des législatives

Par Euronews avec AP

En Inde, le parti du Premier ministre Narendra Modi est en tête : après le dépouillement de la moitié des bulletins, le BJP obtient la majorité parlementaire.

En Inde, le Premier ministre Narendra Modi est en passe de remporter les élections législatives.

Après le dépouillement de la moitié des bulletins de vote, le BJP dépasse la majorité à la chambre basse du parlement.

968 millions d'indiens sont inscrits sur les listes électorales et 640 000 ont participé aux législatives pendant six semaines et le décompte des voix devrait durer toute la journée. Soit une participation de 67,4 %, un point de moins par rapport aux élections générales de 2019.

Les derniers sondages prédisent au BJP 350 des 543 sièges de l'assemblée.

Sauf surprise, Narendra Modi devrait se maintenir au pouvoir pour un troisième mandat de cinq ans. Avant lui, seul Jawaharlal Nehru en avant fait autant.

Le score du BJP risque néanmoins d'être inférieur à celui des élections législatives de 2019.

Le parti de M. Modi avait alors remporté 353 sièges.

Narendra Modi, 73 ans, a passé une décennie au pouvoir et reste très populaire.

Le Premier ministre a félicité "le peuple indien qui a voté en nombre record".

De son côté, l'opposition accuse le gouvernement d'avoir instrumentalisé la justice et multiplié les poursuites à l'encontre de ses rivaux politiques.

Arvind Kejriwal, un des principaux opposant, a dénoncé une "dictature" avant de retourner en prison pour une affaire de pots-de-vin.

Narendra Modi est par ailleurs accusé de mener une politique favorable aux hindous et au détriment de la minorité musulmane qui compte 210 millions de personnes.