État de l'Union : taux d'intérêt bas et défis alimentaires

La baisse « historique » des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne et les défis alimentaires de l'Union européenne - tant au niveau de la production agricole que du gaspillage alimentaire - sont les principaux sujets abordés cette semaine.

La crise inflationniste la plus récente a débuté, en 2022, à la suite de l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie, l'indice harmonisé des prix à la consommation de l'UE atteignant un pic de 10,6 %, en octobre 2022.

En réaction, la Banque centrale européenne (BCE) a commencé à relever les taux d'intérêt, ce qui a mis les ménages et les entreprises sous pression en raison de la valeur élevée de leurs paiements bancaires.

Deux ans plus tard, l'inflation dans la zone euro est tombée à 2,6 % - proche des 2 % considérés comme le taux idéal -, c'est pourquoi la BCE a fait une annonce qui devrait apporter un peu de soulagement.

La réduction des taux d'intérêt de 25 points de base a été expliquée par sa présidente, Christine Lagarde, comme une décision prudente compte tenu des risques qui subsistent.

"Nous sommes déterminés à faire en sorte que l'inflation revienne à notre objectif à moyen terme de 2 % en temps voulu. Nous maintiendrons des taux directeurs suffisamment restrictifs aussi longtemps que nécessaire pour atteindre cet objectif", a-t-elle affirmé, lors d'une conférence de presse.

Les agriculteurs protestent à nouveau

Les participants à une manifestation, qui s'est déroulée cette semaine à Bruxelles, se sont appelés les « agriculteurs guerriers ». Ils sont mécontents des récentes modifications apportées à la Politique agricole commune (PAC) en réponse à la vague de protestations qui dure depuis six mois.

La manifestation a été convoquée par des organisations agricoles proches de l'extrême droite, et comprenait des orateurs appartenant à ces partis et venant de Pologne, de Belgique et des Pays-Bas, par exemple. Le Copa-Cogeca, la principale fédération d'agriculteurs européens, n'y a pas participé.

Les organisateurs ont toutefois rejeté cette association, Sieta van Keimpema, de la "Farmers Defence Force", déclarant : « c'est un mensonge que nous avons entendu à maintes reprises. Il n'y a pas de politique dans cette manifestation et il n'y a rien d'extrême, si ce n'est des mensonges".

Il est essentiel de produire des aliments de qualité à un prix équitable, mais aussi d'éviter le gaspillage alimentaire, qui équivaut à 20 % des produits achetés par les consommateurs. Le gaspillage alimentaire a un impact environnemental important en termes d'utilisation des terres et de l'eau, mais aussi en termes d'émissions de gaz polluants qui affectent le climat.

Pour discuter des solutions, la Commission européenne a organisé cette semaine le Forum européen sur le gaspillage alimentaire, auquel ont participé des chercheurs et d'autres professionnels, dont Christophe Diercxsens, directeur des affaires publiques de l'entreprise à impact social "Too Good To Go".

"La Commission européenne a mis sur la table une proposition visant à introduire des objectifs juridiquement contraignants pour réduire le gaspillage alimentaire dans l'UE, qui est actuellement en cours de négociation au sein des institutions européennes », explique-il, à Euronews.

"Au niveau des consommateurs, il est important d'organiser davantage de campagnes éducatives afin de susciter un nouveau respect pour la nourriture et de faire preuve d'un peu de bon sens dans certaines pratiques. Ainsi, apprendre à cuisiner avec des ingrédients excédentaires, par exemple, avoir des restes de la journée, par exemple", ajoute-t-il.

