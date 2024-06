Depuis qu'Israël a lancé son offensive militaire à Gaza, plus de 100 otages ont été libérés lors d'un cessez-le-feu d'une semaine en novembre de l'année dernière. Toutefois, les efforts pour un nouvel accord de trêve et un échange n'ont pas abouti jusqu'à présent.

PUBLICITÉ

Des milliers de personnes ont manifesté à Tel-Aviv pour demander au gouvernement israélien de faire davantage pour obtenir la libération des otages toujours détenus par le Hamas à Gaza.

Les manifestations hebdomadaires ont également un caractère antigouvernemental, de nombreuses personnes demandant au Premier ministre Benjamin Netanyahu d'organiser de nouvelles élections et de laisser la place à un successeur.

"Je ne suis pas prêt à vivre dans un monde plein de morts. Je ne suis pas prêt à vivre dans un pays avec un gouvernement qui nous envoie nous installer aux frontières et combattre dans des guerres et qui, à la fin, nous abandonne. Je ne suis pas prêt à vivre sans père", a déclaré Ofer Kalderon, le fils de Rotem Kalderon, l'un des otages capturés par le Hamas.

Le Hamas a lancé une incursion dans le sud d'Israël en octobre dernier, tuant environ 1 200 personnes et en prenant 250 autres en otage.

Depuis qu'Israël a lancé son offensive militaire à Gaza, plus de 100 otages ont été libérés au cours d'un cessez-le-feu d'une semaine en novembre de l'année dernière.

Toutefois, les efforts visant à conclure un nouvel accord de trêve prévoyant l'échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens n'ont pas abouti jusqu'à présent.

Je ne suis pas prêt à vivre dans un pays avec un gouvernement qui nous envoie nous installer aux frontières et combattre dans des guerres et qui, à la fin, nous abandonne. Ofer Kalderon Fils de l'otage israélien Rotem Kalderon

L'un des objectifs déclarés de la campagne militaire israélienne était de libérer les otages détenus à Gaza, mais en huit mois, seuls sept d'entre eux ont été libérés.

Trois autres ont été tués par erreur par les forces israéliennes après s'être échappés par leurs propres moyens et le Hamas affirme que d'autres ont été tués lors de frappes aériennes israéliennes. Israël estime qu'environ 80 personnes sont toujours détenues par le Hamas, ainsi que les corps de 40 autres.

"Dites oui à l'accord, ramenez tout le monde chez eux ; les vivants pour qu'ils soient réhabilités avec leurs familles et les morts pour qu'ils soient enterrés dignement dans leur pays", a déclaré Michal Lubnov, l'épouse de l'otage Alex Lubnov.

L'offensive israélienne sur Gaza a tué plus de 37 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales, qui ne font pas de distinction entre les civils et les combattants.

Elle a également déclenché une catastrophe humanitaire à Gaza, où plus de 80 % de la population a été déplacée et où les restrictions israéliennes et les combats en cours ont entravé les efforts d'acheminement de l'aide humanitaire, alimentant une faim généralisée.

La guerre non concluante a également divisé le public israélien, des milliers de personnes descendant dans les rues chaque samedi soir pour demander au gouvernement de parvenir à un accord qui ramènerait les otages à la maison. Certains accusent Benjamin Netanyahu de donner la priorité à sa survie politique plutôt qu'à la vie des otages.

"Pause tactique" dans la bande de Gaza

L'armée israélienne a annoncé dimanche une "pause tactique" dans son offensive dans le sud de la bande de Gaza pour permettre l'acheminement de quantités accrues d'aide humanitaire.

L'armée a déclaré que la pause commencerait dans la zone de Rafah à 8 heures (5 heures GMT) et resterait en vigueur jusqu'à 19 heures (16 heures GMT). Elle a précisé que les pauses auraient lieu tous les jours jusqu'à nouvel ordre.

La pause vise à permettre aux camions d'aide d'atteindre le point de passage de Kerem Shalom, contrôlé par Israël et situé à proximité, principal point d'entrée de l'aide, et de voyager en toute sécurité jusqu'à l'autoroute Salah a-Din, principale route nord-sud, pour livrer des fournitures à d'autres parties de la bande de Gaza, a déclaré l'armée. L'armée a précisé que cette pause était coordonnée avec les Nations unies et les agences d'aide internationale.

Le point de passage souffre d'un goulot d'étranglement depuis que les troupes terrestres israéliennes sont entrées dans Rafah au début du mois de mai.

L'offensive militaire menée depuis huit mois par Israël contre le groupe militant du Hamas a plongé Gaza dans une crise humanitaire, l'ONU faisant état d'une faim généralisée et de centaines de milliers de personnes au bord de la famine. La communauté internationale a exhorté Israël à faire davantage pour soulager la crise.

Du 6 mai au 6 juin, les Nations unies ont reçu en moyenne 68 camions d'aide par jour, selon les chiffres du bureau humanitaire des Nations unies, connu sous le nom d'OCHA. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 168 camions par jour du mois d'avril et est bien inférieur aux 500 camions par jour nécessaires selon les groupes d'aide.

PUBLICITÉ

Le flux d'aide dans le sud de la bande de Gaza a diminué au moment même où les besoins humanitaires augmentaient. Plus d'un million de Palestiniens, dont beaucoup avaient déjà été déplacés, ont fui Rafah après l'invasion, s'entassant dans d'autres parties du sud et du centre de la bande de Gaza. La plupart d'entre eux languissent maintenant dans des camps de tentes délabrés, utilisant des tranchées comme latrines, avec des égouts à ciel ouvert dans les rues.

PAM : "catastrophe" dans le sud de Gaza

Pendant ce temps, les Palestiniens du sud de la bande de Gaza ont fait la queue sous un soleil de plomb pour obtenir de l'eau auprès des camions d'aide à Khan Younès, où des dizaines de milliers de personnes vivent principalement dans des tentes en plastique.

Les personnes déplacées luttent contre les températures élevées, le manque de nourriture et d'eau et l'absence de fournitures médicales.

Cette situation survient un jour après qu'un haut fonctionnaire du Programme alimentaire mondial de l'ONU a déclaré qu'une "catastrophe en matière d'eau et d'assainissement" se déroulait dans le sud de Gaza, aggravée par le nombre croissant de personnes déplacées de la ville de Rafah, située à l'extrême sud de la bande de Gaza.

"Les gens campent dans les rues, sur la plage, au mieux avec quelques abris. Mais, vous savez, nous avons traversé des rivières d'eaux usées", a déclaré Carl Skau, directeur exécutif adjoint du PAM.

PUBLICITÉ

Le même jour, un porte-parole de l'UNICEF a déclaré à la BBC qu'un de ses convois s'était vu refuser l'entrée dans le nord de Gaza alors qu'il disposait de tous les documents nécessaires.

Israël : pas de restrictions sur l'entrée des camions

Le COGAT, l'organisme militaire israélien qui supervise la distribution de l'aide à Gaza, affirme qu'il n'y a pas de restrictions à l'entrée des camions. Il indique que plus de 8 600 camions de toutes sortes, à la fois d'aide et commerciaux, sont entrés à Gaza par tous les points de passage entre le 2 mai et le 13 juin, soit une moyenne de 201 par jour. Mais une grande partie de l'aide s'est accumulée aux points de passage et n'a pas atteint sa destination finale.

Un porte-parole du COGAT, Shimon Freedman, a déclaré que c'était la faute de l'ONU si ses cargaisons s'empilaient du côté gazaoui de Kerem Shalom. Il a déclaré que les agences avaient "des problèmes logistiques fondamentaux qu'elles n'ont pas résolus", en particulier un manque de camions.

L'ONU nie ces allégations. Elle affirme que les combats entre Israël et Hamas rendent souvent trop dangereux le transport des camions de l'ONU à l'intérieur de Gaza jusqu'à Kerem Shalom, qui se trouve juste à côté de la frontière israélienne.

Nations unies affirment également que le rythme des livraisons a été ralenti parce que l'armée israélienne doit autoriser les chauffeurs à se rendre sur le site, un système qui, selon Israël, a été conçu pour assurer la sécurité des chauffeurs. En raison du manque de sécurité, les camions d'aide ont parfois été pillés par la foule alors qu'ils circulaient sur les routes de Gaza.

PUBLICITÉ

Le nouvel accord vise à réduire la nécessité de coordonner les livraisons en prévoyant une fenêtre ininterrompue de 11 heures chaque jour pour permettre aux camions d'entrer et de sortir du point de passage.

Il n'a pas été précisé immédiatement si l'armée assurerait la sécurité des camions d'aide lors de leur passage sur l'autoroute.