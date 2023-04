Espagne : la pop chrétienne se développe pour rapprocher les jeunes de l'Église

Par Jaime Velázquez

Il y avait foule samedi en plein cœur de Madrid, 20 000 personnes venues assister à la fête de la résurrection, un ensemble de concerts organisé par l'association catholique des propagandistes, marquant la conclusion des fêtes de Pâques.

Parmi les artistes sur scène, le groupe de pop chrétienne Hakuna, véritable phénomène musical, qui engrange les succès sur Spotify et Youtube.

"Ils se disaient que la musique chrétienne n'allait pas avoir de succès, n'est-ce pas ?" se satisfait Jorge Labrador, membre de la formation musicale.

"Soudain, l'album "sencillamente" est sorti et après quelques mois, la chanson "sencillamente" avait déjà des millions d'écoutes et maintenant "huracán" en a trois millions sur Spotify... Elle est même devenue virale. Nous ne nous attendions pas du tout à cela" dit-il.

Son groupe chante la foi travers des mélodies contemporaines, destinées à une jeunesse qui souhaite renouer avec une église en perte d'attractivité. Seuls quatre jeunes sur dix se considèrent croyants en Espagne d'après une récente étude.

"On a l'impression qu'il n'y a que des religieuses et des prêtres" au sein de l'Église, fait remarquer une fan, venue écouter le groupe. "M__ais ce n'est pas le cas. Avec ce type d'événements, on peut voir les gens s'encourager, ce sont des gens normaux" dit-elle.

"Le chant unit beaucoup. Et je pense que nous avons besoin d'un peu d'unité" inique Pablo Velasco, membre de l'association organisatrice.

Son objectif est de réunir la jeunesse, pour la rapprocher d'une Église à l'image écornée ces dernières années, par des dizaines de scandales sexuels au sein du Clergé.