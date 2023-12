Des millions d'emplois verts à pourvoir dans les années à venir, mais les compétences manquent

Nous nous sommes entretenus avec Allen Blue, cofondateur de LinkedIn, en marge de la COP28, pour savoir comment préparer la main-d'œuvre mondiale à un avenir vert.

PUBLICITÉ

Tripler la capacité des énergies renouvelables d'ici à 2030, réduire rapidement les émissions et fournir un financement vital pour le climat.

Les gros titres de la COP28 montrent l'ampleur du changement nécessaire pour protéger l'avenir de la planète. Mais pour réaliser ce changement, nous aurons besoin de personnel compétent aux postes essentiels.

Se basant sur les données de plus d'un milliard d'utilisateurs, le réseau social LinkedIn, axé sur l'emploi, a publié le mois dernier un rapport sur l'état d'avancement de la transformation de notre main-d'œuvre.

Ce rapport met en garde contre une "importante pénurie de compétences dans le secteur du développement durable" qui compromet les progrès de la transition écologique.

Selon Allen Blue, cofondateur de LinkedIn, le temps presse pour combler ce déficit de compétences écologiques.

Les emplois verts recrutent - mais les compétences manquent pour occuper les postes

Lorsque nous pensons aux emplois verts, nous les associons généralement à des actions en faveur du climat, comme l'installation d'énergies renouvelables ou la préservation de la qualité de l'eau.

"Ce qui est intéressant avec les compétences vertes, c'est qu'elles sont en fait beaucoup plus larges qu'on ne le pense", explique Allen Blue à Euronews Green en marge de la COP28.

Il ne s'agit pas seulement de celles qui sont évidentes, dit-il - la plupart des secteurs d'activité sont susceptibles d'inclure certaines compétences vertes dans un avenir proche.

"Selon nous,plus de 50 % des emplois, tous domaines confondus, vont être transformés pour inclure des compétences vertes dans leur cahier des charges".

Allen Blue, co-fondateur de LinkedIn LinkedIn

De plus en plus d'entreprises cherchent à embaucher des personnes ayant des compétences vertes et le "recrutement vert", comme l'appelle le rapport de LinkedIn, est en hausse d'environ 25 % par rapport à d'autres secteurs. La fabrication de véhicules électriques, les batteries, les technologies vertes - tout cela est en expansion, ce qui est une excellente chose, selon Allen Blue.

"Mais le problème, c'est que le nombre de personnes ayant des compétences vertes reste d'environ un sur huit ou un sur neuf en Europe", explique-t-il, et que ce nombre n'augmente que d'environ neuf pour cent par an. Ce n'est pas suffisant pour répondre à la demande.

Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre 15 ans. Allen Blue Co-fondateur de LinkedIn

Sans les compétences pratiques nécessaires, les grands projets de transformation négociés lors de la COP28 seront beaucoup plus lents qu'ils ne devraient l'être.

"Nous avons connu le même problème dans le monde de la technologie. Il a fallu 15 ans pour répondre au manque d'ingénieurs et je ne suis pas sûr que nous l'ayons encore surmonté", déclare Allen Blue. "Je ne pense pas que nous ayons 15 ans cette fois-ci".

Qui est chargé de combler le déficit de compétences en matière d'écologie ?

"Nous devons impérativement inclure, dans nos plans de transition, la nécessité de s'assurer que la population possède les compétences nécessaires pour effectuer cette transition", explique Allen Blue.

Selon lui, cette responsabilité revient à trois acteurs principaux.

Le premier est l'employeur car, inévitablement, le travail incombera aux entreprises qui mettent en place des parcs éoliens, améliorent les réseaux électriques et déploient tous les autres efforts nécessaires à la transition.

La liste des domaines potentiels est infinie, mais il reviendra aux entreprises qui embauchent d'évaluer si les candidats sont prêts pour le travail.

Et pour combler les lacunes, il sera peut-être nécessaire d'envisager différemment les méthodes d'embauche, explique le co-fondateur de LinkedIn.

PUBLICITÉ

"[Les entreprises] sont en première ligne pour s'assurer qu'elles recrutent selon ce que nous appelons "les compétences d'abord". Au lieu de s'intéresser à l'expérience ou à l'éducation, il s'agit plutôt de vérifier si les personnes possèdent les compétences nécessaires".

Allen Blue établit à nouveau des comparaisons avec les débuts de la Silicon Valley, quand il n'y avait pas assez d'ingénieurs et que les entreprises ont dû faire preuve d'une grande créativité dans la formation de leur personnel. Il peut s'agir de programmes de formation intensive pour les employés existants ou de programmes d'apprentissage, par exemple.

Pour améliorer les compétences écologiques, les entreprises prospères doivent faire la même chose pour se préparer à la transition écologique, explique-t-il.

Les emplois durables vont bien au delà des exemples évidents, comme l'installation de panneaux solaires. AP Photo/Michael Conroy, File

Le deuxième acteur le plus important est l'investisseur. Selon Allen Blue, ils ont la responsabilité de s'assurer que les projets environnementaux dans lesquels ils investissent sont rentables, car ils sont responsables de l'argent d'autres personnes. Comme pour tous les investissements, le risque est un facteur important.

"Le manque de main-d'œuvre qualifiée pour travailler sur un projet fait partie des risques potentiels à considérer."

PUBLICITÉ

Il est essentiel de comprendre comment les investisseurs perçoivent ces risques pour que l'ensemble du processus fonctionne. Mettre de l'argent de côté pour assurer la formation des futurs employés est un moyen de réduire ce risque et de commencer à combler le fossé en matière de compétences écologiques.

"C'est une manière pour eux de réduire les risques du projet, mais c'est aussi un mécanisme qui nous permettrait d'envisager de vrais progrès pour une transition réussie", déclare Allen Blue.

Les gouvernements ont-ils un rôle à jouer ?

Le troisième groupe, et peut-être le plus important, est celui des gouvernements.

Dans le monde entier, chaque pays gère la formation professionnelle différemment. Certains le font beaucoup mieux que d'autres. Selon Allen Blue, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche sont souvent citées en exemple pour la qualité de leur formation.

Mais chacun a une méthode différente - la même approche ne fonctionnera pas partout.

PUBLICITÉ

"Dans certains cas, les gouvernements seront bien préparés pour former la population", explique le co-fondateur de LinkedIn.

"Dans d'autres cas, la meilleure chose qu'ils puissent faire est d'exiger des investisseurs qu'ils s'assurent que la formation a bien lieu lorsqu'une entreprise se lance dans un projet de développement durable".

Le rapport de LinkedIn a également révélé l'émergence d'un "plafond vert", les femmes étant sous-représentées dans les compétences et les emplois verts.

90 % des femmes n'ont pas de compétences vertes ou d'expérience professionnelle dans ce domaine, alors que 16 % des hommes ont au moins une compétence verte, selon le rapport. Il existe également un écart entre les sexes dans les postes de direction, les femmes ne représentant que 20 % des cadres supérieurs de haut niveau et 21 % des cadres supérieurs dans les industries vertes.

Il s'agit là d'une autre tâche que les gouvernements sont peut-être les mieux placés pour assumer en veillant à ce que la formation soit dispensée de manière équitable, pour mettre un terme à ces inégalités.

PUBLICITÉ

Nous savons que ces choses sont possibles, qu'elles sont possibles et qu'elles fonctionnent Allen Blue

"Il y a eu beaucoup d'engagements de la part des entreprises parmi les ESG (Environmental, Social, Gouvernance), entre autres, pour assurer une plus grande égalité", explique Allen Blue.

"Les gouvernements, en exigeant des entreprises et des investisseurs qu'ils financent la formation des employés, peuvent être un peu plus directifs et imposer une règlementation plus stricte en matière d'égalité."

"Nous savons que ces choses sont possibles, qu'elles sont possibles et qu'elles fonctionnent", conclut-il.