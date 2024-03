Les énergies propres ont ralenti la croissance des émissions mondiales de carbone (Agence de l'énergie)

Bien que la demande en énergie ait augmenté, les technologies énergétiques propres ont permis au monde d'éviter d'utiliser davantage de combustibles fossiles l'année dernière.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), sans les technologies énergétiques propres, les émissions mondiales de carbone auraient été trois fois plus importantes au cours des cinq dernières années.

Les émissions mondiales de dioxyde de carbone ont tout de même atteint un niveau record, en 2023. Toutefois, une nouvelle analyse a révélé que la croissance des sources d'énergie propres avait entraîné un "ralentissement structurel" des émissions liées à l'énergie.

Même si la demande d'énergie a augmenté, l'expansion de l'énergie solaire, éolienne et nucléaire a permis au monde d'éviter une utilisation encore plus importante des combustibles fossiles l'année dernière.

Les véhicules électriques, qui représenteront une vente de voiture neuve sur cinq en 2023, ont également contribué à empêcher la demande de pétrole de dépasser les niveaux d'avant la pandémie.

La croissance des émissions mondiales de carbone ralentit

La mise à jour annuelle, publiée vendredi 1er mars, montre que, malgré les difficultés, les émissions liées à l'énergie n'ont pas augmenté aussi rapidement en 2023 qu'en 2022. Elle suggère que le monde pourrait bientôt connaître un pic des émissions de carbone à mesure que l'utilisation des technologies énergétiques propres s'accélère.

"La transition vers l'énergie propre a subi une série de tests de résistance au cours des cinq dernières années et a démontré sa résilience", affirme Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE.

"Une pandémie, une crise énergétique et l'instabilité géopolitique auraient pu faire échouer les efforts visant à mettre en place des systèmes énergétiques plus propres et plus sûrs", précise-t-il.

Des panneaux solaires fonctionnent près de la petite ville de Milagro, dans la province de Navarre, au nord de l'Espagne. AP Photo/Alvaro Barrientos, File

Au lieu de cela, ajoute Fatih Birol, c'est le contraire qui s'est produit dans de nombreuses économies. La transition vers l'énergie propre se poursuit, limitant les émissions malgré une demande d'énergie plus importante en 2023 qu'en 2022.

Dans l'Union européenne, par exemple, les émissions liées à la production d'énergie ont diminué de près de 9 %, la moitié de cette baisse étant imputable à la croissance des énergies propres. Pour la première fois, l'énergie éolienne a dépassé le gaz naturel et le charbon dans la production d'énergie, indique l'AIE.

L'utilisation du charbon pour la production d'électricité a chuté de 27 % et celle du gaz naturel de 15 %. Selon l'AIE, la reprise de l'hydroélectricité après les sécheresses de 2022 et la reprise partielle du nucléaire ont également contribué à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles.

Les conditions météorologiques extrêmes sont à l'origine des émissions

Le rapport de l'AIE souligne également l'impact des conditions météorologiques - aggravées par El Niño - sur la production d'énergie à partir de sources propres.

En raison d'une sécheresse extrême, 2022 a été une année "historiquement mauvaise" pour l'hydroélectricité. Le manque d'eau a entraîné une baisse de la production, qui a été largement remplacée par des combustibles fossiles. Cela a représenté environ 40 % de l'augmentation totale des émissions de dioxyde de carbone l'année dernière.

Des ouvriers installent des panneaux solaires sur le toit d'un appartement résidentiel à Kochi, dans le sud de l'État du Kerala, en Inde. AP Photo/R S Iyer, File

L'Inde et la Chine ont été particulièrement touchées par la baisse de l'hydroélectricité, les émissions provenant des combustibles fossiles ayant augmenté de 5,2 % en Chine. La croissance rapide d'autres sources d'énergie propre comme le solaire, l'éolien et les véhicules électriques en 2023 n'a pas suffi à couvrir la demande croissante.

En Inde, une mousson plus faible que d'habitude a augmenté la demande d'électricité et réduit la production d'hydroélectricité, ce qui représente un quart de l'augmentation des émissions du pays.

Que reste-t-il à faire pour que les émissions mondiales diminuent ?

Il reste cependant des obstacles à franchir pour atteindre ce pic d'émissions mondiales.

La croissance des énergies propres reste concentrée dans les économies avancées et en Chine. Selon le rapport de l'AIE, ces deux pays représentent 90 % des nouvelles installations solaires et éoliennes dans le monde et 95 % des ventes de véhicules électriques.

Et toutes les technologies liées aux énergies propres n'ont pas progressé : les ventes de pompes à chaleur ont légèrement baissé, l'année dernière, les consommateurs n'ayant pas les moyens d'acheter des biens de grande valeur.

"Les engagements pris par près de 200 pays lors de la COP28 à Dubaï en décembre montrent ce que le monde doit faire pour mettre les émissions sur une trajectoire descendante", explique Fatih Birol.

"Plus important encore, nous devons redoubler d'efforts pour permettre aux économies émergentes et en développement d'accroître leurs investissements dans les énergies propres."