Par Matt Burgess, University of Colorado Boulder

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de leur auteur et ne représentent en aucun cas le positionnement éditorial d’Euronews.

Joe Biden et Donald Trump ont des positions très différentes sur le changement climatique. Comment les analystes pensent-ils que cela pourrait affecter les électeurs ? Tribune de Matt Burgess de l'Université du Colorado Boulder.

PUBLICITÉ

Si vous demandez aux électeurs américains quelles sont leurs principales préoccupations, la plupart d'entre eux vous répondront qu'il s'agit de questions de fond telles que l'économie, l'inflation, la criminalité, les soins de santé ou l'éducation.

Moins de 5 % des personnes interrogées, dans les enquêtes "Gallup" de 2023 et 2024, ont déclaré que le changement climatique était le problème le plus important auquel le pays était confronté.

Malgré cela, les recherches que j'ai menées avec mes collègues suggèrent que les préoccupations liées au changement climatique ont eu un effet significatif sur les choix des électeurs lors des deux dernières élections présidentielles.

Les opinions sur le changement climatique pourraient même avoir eu un effet suffisamment important pour modifier le résultat de l'élection de 2020 en faveur du président, Joe Biden.

Telle est la conclusion d'une analyse des données de sondage que nous avons publiée le 17 janvier 2024, par l'intermédiaire du Center for Social and Environmental Futures de l'université du Colorado.

Comment expliquer ces résultats et quel effet le changement climatique pourrait-il avoir sur les élections de 2024?

Mesurer l'effet du changement climatique sur les élections

Nous avons utilisé les données des enquêtes de 2016 et 2020 de l'organisation non partisane, "Voter Study Group", pour analyser les relations entre les choix présidentiels de milliers d'électeurs lors des deux dernières élections, leurs caractéristiques démographiques et leurs opinions sur 22 questions différentes, dont le changement climatique.

L'enquête demandait aux électeurs d'évaluer l'importance du changement climatique à l'aide de quatre options : "sans importance", "pas très important", "assez important" ou "très important".

En 2020, 67 % des électeurs ont jugé le changement climatique "assez important" ou "très important", contre 62 %, en 2016. Parmi ces électeurs jugeant le changement climatique important, 77 % ont soutenu Joe Biden en 2020, contre 69 % qui ont soutenu Hillary Clinton en 2016.

Cela suggère que l'opinion sur le changement climatique a fourni aux démocrates un avantage électoral croissant.

En utilisant deux modèles statistiques différents, nous avons estimé que l'opinion sur le changement climatique aurait pu modifier la marge du vote populaire national de 2020 (part des votes démocrates moins part des votes républicains) de 3 % ou plus en faveur de Joe Biden. À l'aide d'un modèle du collège électoral, nous avons estimé qu'un écart de 3 % aurait été suffisant pour modifier le résultat de l'élection en sa faveur.

Ces tendances font écho aux résultats d'un sondage réalisé en novembre 2023. Selon ce sondage, les électeurs sont plus nombreux à faire confiance à l'approche des démocrates en matière de changement climatique qu'à celle des républicains.

Comment expliquer l'effet du changement climatique sur le vote ?

Si la plupart des électeurs - même les démocrates - ne placent pas le changement climatique en tête de leurs préoccupations, comment l'opinion sur le changement climatique a-t-elle pu faire basculer l'élection présidentielle de 2020 ?

Notre analyse n'a pas pu répondre directement à cette question, mais voici trois hypothèses éclairées.

Premièrement, les dernières élections présidentielles ont été extrêmement serrées. Cela signifie que l'opinion sur le changement climatique n'aurait pas besoin d'avoir un effet très important sur le vote pour modifier les résultats de l'élection. En 2020, Joe Biden a remporté la Géorgie avec environ 10 000 voix d'avance, soit 0,2 % des suffrages exprimés, et le Wisconsin avec environ 20 000 voix d'avance, soit 0,6 % des suffrages exprimés.

Deuxièmement, les candidats qui nient que le changement climatique est réel ou qu'il constitue un problème pourraient rebuter certains électeurs modérés, même si le changement climatique n'est pas la question principale de ces électeurs.

Les preuves scientifiques de la réalité du changement climatique sont si solides que si un candidat devait nier les fondements scientifiques du changement climatique, certains électeurs modérés pourraient se demander s'ils doivent faire confiance à ce candidat en général.

Troisièmement, certains électeurs commencent peut-être à voir les liens entre le changement climatique et les préoccupations de la vie quotidienne qu'ils considèrent comme plus prioritaires que le changement climatique. Par exemple, il existe des preuves solides que le changement climatique affecte la santé, la sécurité nationale, l'économie et les schémas d'immigration aux États-Unis et dans le monde entier.

PUBLICITÉ

Position des candidats

Joe Biden et l'ancien président, Donald Trump, ont des positions très différentes en ce qui concerne le changement climatique et les approches en matière d'environnement.

Donald Trump a déjà qualifié le changement climatique de "canular".

En 2017, ce dernier a retiré les États-Unis de l'Accord de Paris, un traité international qui engage légalement les pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Joe Biden est revenu sur cette décision en 2021.

Pendant son mandat, Donald Trump a fait reculer 125 règles et politiques environnementales visant à protéger l'air, l'eau, la terre et la faune du pays, arguant que ces réglementations nuisent aux entreprises.

Joe Biden a rétabli un grand nombre de ces réglementations. Il a également ajouté plusieurs nouvelles règles et réglementations, notamment l'obligation pour les entreprises de divulguer publiquement leurs émissions de gaz à effet de serre.

PUBLICITÉ

La raffinerie Shell Norco le long du fleuve Mississippi. Les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole et de gaz. Gerald Herbert/AP

Joe Biden a également signé trois lois importantes qui prévoient chacune des dizaines de milliards de dollars de dépenses annuelles pour lutter contre le changement climatique. Deux de ces lois étaient bipartisanes.

D'autre part, les États-Unis sont également devenus le premier producteur mondial de pétrole et de gaz et le premier exportateur de gaz naturel pendant le mandat de Joe Biden.

Au cours de la campagne actuelle, Donald Trump a promis d'éliminer les subventions accordées aux énergies renouvelables et aux véhicules électriques, d'augmenter la production nationale de combustibles fossiles et d'abroger les réglementations en matière d'environnement.

Dans la pratique, certains de ces efforts pourraient se heurter à l'opposition des républicains du Congrès, en plus des démocrates.

L'opinion publique varie en fonction des politiques climatiques adoptées par Joe Biden. Néanmoins, agir contre le changement climatique reste beaucoup plus populaire que de ne rien faire.

PUBLICITÉ

Par exemple, un sondage réalisé, par Yale, en novembre 2023, a révélé que 57 % des électeurs préféreraient un candidat qui soutient l'action contre le réchauffement climatique plutôt qu'un candidat qui s'y oppose.

Ce que cela signifie pour 2024

Notre étude a révélé, qu'entre les élections présidentielles de 2016 et de 2020, le changement climatique est devenu de plus en plus important pour les électeurs, et l'importance que les électeurs accordent au changement climatique est devenue de plus en plus prédictive du vote pour les démocrates.

Si ces tendances se poursuivent, le changement climatique pourrait conférer aux démocrates un avantage électoral encore plus important en 2024.

Bien entendu, cela ne signifie pas nécessairement que les démocrates remporteront les élections de 2024.

Par exemple, notre étude estime que le changement climatique a donné un avantage aux démocrates en 2016, mais Donald Trump a tout de même remporté cette élection en raison d'autres problèmes.

PUBLICITÉ

L'immigration est actuellement la question principale pour une pluralité d'électeurs, et les récents sondages nationaux suggèrent que Donald Trump est actuellement en tête de la course présidentielle de 2024 par rapport à Joe Biden.

Bien qu'une majorité d'électeurs préfère actuellement les positions des démocrates sur le climat, cela ne sera pas forcément toujours le cas.

Par exemple, les démocrates risquent de perdre des électeurs lorsque leurs politiques imposent des coûts économiques ou lorsqu'elles sont présentées comme anticapitalistes, raciales ou trop pessimistes. Certaines politiques climatiques soutenues par les républicains, comme l'accélération des projets d'énergie renouvelable, sont populaires.

Néanmoins, si l'élection avait lieu aujourd'hui, l'ensemble des preuves suggère que la plupart des électeurs préféreraient un candidat soucieux du climat, et que la plupart des électeurs soucieux du climat préfèrent actuellement un démocrate.

Cet article a été republié par The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l'article original ici.