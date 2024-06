Des militants réclament un plan Marshall pour l'énergie solaire à l'approche de la conférence sur la relance de l'Ukraine qui se tiendra à Berlin la semaine prochaine.

PUBLICITÉ

Selon une nouvelle étude, l'Ukraine pourrait installer cinq fois plus de capacité d'énergie solaire que le plan actuel du gouvernement.

Les militants de Greenpeace appellent le pays en guerre à adopter un "plan Marshall de l'énergie solaire", en référence au programme financé par les États-Unis qui a aidé l'Europe à se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale.

L'étude qu'ils ont commandée au cabinet de conseil économique Berlin Economics est publiée ce jour, en amont de la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine qui se tiendra à Berlin la semaine prochaine.

"La résolution de la crise énergétique doit être au cœur de la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine", déclare Andree Böhling, experte en énergie chez Greenpeace. Une expansion rapide et massive de l'énergie solaire par le biais d'un "plan Marshall de l'énergie solaire" devrait jouer un rôle central.

Pourquoi l'Ukraine doit-elle accélérer sa production d'énergie solaire ?

La Russie a détruit ou capturé plus de la moitié de la production d'électricité de l'Ukraine depuis le début de son invasion à grande échelle en 2022. Les centrales électriques ont été particulièrement visées par des attaques de missiles et de drones au cours des derniers mois.

"Il en résulte des coupures d'électricité dans tout le pays, des craintes accrues quant à l'approvisionnement futur des villes ukrainiennes en énergie, et probablement un hiver glacial pour des millions d'Ukrainiens si l'Europe n'agit pas rapidement", explique Svitlana Romanko, fondatrice et directrice du groupe de campagne Razom We Stand, à Euronews Green.

La moitié descentrales hydroélectriques du pays ont été détruites ou endommagées, et près de la moitié des réacteurs nucléaires sont définitivement hors service en raison de l'occupation de la centrale nucléaire de Zaporijjia.

"L'énergie solaire est essentielle pour reconstruire l'approvisionnement énergétique de l'Ukraine, car elle peut être déployée facilement, à moindre coût et rapidement", explique M. Böhling. "Les installations solaires décentralisées sont également beaucoup moins vulnérables aux attaques russes et peuvent fournir très rapidement une énergie fiable à chaque communauté et à chaque foyer".

Quelle quantité d'énergie solaire l'Ukraine devrait-elle installer ?

Svitlana Romanko estime que la dévastation de l'Ukraine par la Russie a un côté positif, car elle offre "la possibilité de reconstruire son infrastructure énergétique de manière plus intelligente et plus localisée, en apportant une réponse asymétrique et innovante aux menaces qui pèsent sur la sécurité énergétique".

Le "plan Ukraine" récemment adopté par le gouvernement prévoit la mise en service de 0,7 gigawatt (GW) de capacité solaire supplémentaire d'ici à 2027.

Mais selon l'étude commandée par Greenpeace, l'Ukraine peut se permettre d'être plus ambitieuse. L'analyse de Berlin Economics montre que 3,6 GW au cours des trois prochaines années sont à la fois faisables et économiquement avantageux.

D'ici 2030, elle suggère que la capacité solaire totale installée pourrait atteindre 14 GW, contre 5,6 GW aujourd'hui.

L'étude présente les étapes à suivre pour que l'Ukraine puisse réaliser cet avenir plus radieux, mais tout dépendra du soutien international.

Comment l'Ukraine peut-elle développer son énergie solaire ?

Un certain nombre d'obstacles empêchent l'Ukraine de réaliser son potentiel solaire. Le manque d'incitations pour les investisseurs, la stabilité insuffisante du réseau et la pénurie de main-d'œuvre sont les trois principaux obstacles mis en évidence par Greenpeace.

L'ONG demande aux pays partenaires de l'aider en lui fournissant des prêts moins chers par le biais d'une aide financière, davantage de savoir-faire technique et de travailleurs qualifiés, ainsi que des technologies de stockage des batteries.

Un rapport récent de Razom We Stand souligne également que les lois actuelles ne définissent pas la "production décentralisée d'électricité" et ne réglementent pas les systèmes de stockage d'énergie ou les petits systèmes de distribution. La simplification de l'accès au réseau est essentielle à la réalisation d'un plus grand nombre de ces projets sécurisés.

Les militants souhaitent également que les pays de l'UE investissent dans de nouveaux projets d'interconnexion avec l'Ukraine et dans des projets transfrontaliers qui renforcent la sécurité régionale.

La conférence sur la relance de l'Ukraine peut-elle accélérer la marche de l'Ukraine vers l'énergie solaire ?

"Un soutien accru aux projets d'énergie renouvelable durables, décentralisés et efficaces sur le plan énergétique contribuera à faire de l'Ukraine le premier pays d'après-guerre reconstruit grâce à l'énergie renouvelable, créant ainsi un précédent mondial en matière d'actions climatiques axées sur les infrastructures", déclare l'experte de Greepeace.

PUBLICITÉ

La conférence sur la reconstruction de l'Ukraine, qui se tiendra à Berlin les 11 et 12 juin, pour la première fois dans un pays de l'Union européenne, constitue une "occasion extraordinaire" de contribuer à la réalisation de cet avenir plus vert.

La militante est toutefois déçue que les questions énergétiques soient "à peine mentionnées dans l'ordre du jour".

La conférence de cette année met l'accent sur le redressement, la reconstruction et la modernisation en général, en examinant les aspects commerciaux, sociaux, locaux et européens de la remise sur pied du pays.