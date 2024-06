Les experts en carbone ont réalisé l'évaluation des émissions la plus complète jamais réalisée à ce jour dans le cadre d'une guerre.

La guerre menée par la Russie en Ukraine a émis environ 175 millions de tonnes de dioxyde de carbone en 24 mois, selon l'étude la plus complète réalisée à ce jour sur ce type de guerre.

Cela équivaut à l'utilisation annuelle de 90 millions de voitures et pourrait coûter à la Russie près de 30 milliards d'euros en réparations pour les dommages climatiques qu'elle a causés.

Ce rapport émane de l'Initiative on Greenhouse Gas Accounting of War (IGGAW), qui a mis au point de nouvelles méthodes pour mesurer ce "carbone de conflit". La série d'évaluations de l'initiative est la première à cartographier les émissions d'une guerreà une échelle aussi complète.

D'où vient ce "carbone de conflit" ?

Un tiers des émissions provient de l'activité militaire, en particulier des milliards de litres de carburant utilisés par les véhicules russes. Il s'agit de la source d'émissions la plus importante, avec environ 35 millions de tonnes d'équivalents de dioxyde de carbone.

Un autre tiers provient des énormes quantités d'acier et de béton qui ont été et seront nécessaires à la reconstruction.

Vue des dégâts causés par l'attaque russe sur un immeuble résidentiel à Dnipro, en Ukraine, le vendredi 19 avril 2024. Dnipropetrovsk Regional Military Administration via AP Photo

Le dernier tiers provient de diverses sources. Les incendies de guerre ont considérablement augmenté en taille et en intensité depuis l'invasion des deux côtés de la ligne de front. Des images satellites ont révélé que quelque 27 000 incendies ont brûlé près d'un million d'hectares de terres.

Les avions commerciaux ont été déroutés en raison de restrictions et de problèmes de sécurité, ce qui a permis de dégager 18 millions de kilomètres carrés de ciel au-dessus de la Russie et de l'Ukraine. Les détournements entre l'Europe et l'Asie ont ajouté une consommation supplémentaire de carburant, entraînant des émissions nettes d'un peu plus de 24 millions de tonnes.

Les frappes sur les infrastructures énergétiques sont une autre source d'émissions. Au cours des premières semaines de la guerre, la Russie a mené d'importantes frappes sur les dépôts de combustibles fossiles de l'Ukraine.

Des ouvriers se tiennent parmi les débris d'une centrale thermique DTEK endommagée après une attaque russe en Ukraine, jeudi 2 mai 2024. AP Photo/Francisco Seco

Toutefois, les émissions qui en résultent ont été éclipsées par la destruction des gazoducs Nord Stream. Cela a entraîné une éruption sous-marine de méthane pendant une semaine, dont l'impact sur le climat équivaut à 14 millions de tonnes d'équivalents de dioxyde de carbone.

L'une des sources d'émissions les plus inhabituelles est l'hexafluorure de soufre ou SF6 , utilisé pour isoler les appareillages électriques. Il s'agit du gaz à effet de serre le plus puissant, dont le pouvoir calorifique est 23 000 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Le SF6 s'est échappé en quantités particulièrement importantes — quelque 40 tonnes équivalant à environ un million de tonnes de CO2 — en raison de bombardements russes.

Dans une moindre mesure, les mouvements de près de sept millions de réfugiés ukrainiens et d'immigrés russes y ont également contribué.

Un train transportant des réfugiés fuyant l'Ukraine traverse la frontière à Medyka, en Pologne, le 7 mars 2022. AP Photo/Visar Kryeziu

"Les émissions de carbone dues à cette guerre ne cessent de croître", déclare Lennard de Klerk, auteur principal de l'IGGAW.

Cette évaluation des dommages climatiques causés par la guerre en Ukraine est la quatrième depuis le début d'invasion massive par la Russie en 2022, chacune d'entre elles nous permettant de mieux comprendre les sources d'émissions qui se développent.

Le total des dépenses militaires mondiales, par exemple, atteindra 2,4 billions de dollars (2,2 billions d'euros) en 2023, soit une augmentation de 6,8 % en termes réels depuis 2022. Il s'agit de la plus forte augmentation d'une année sur l'autre depuis 2009, des facteurs tels que la production d'équipements militaires et les livraisons d'armes lourdes sur de longues distances contribuant tous aux émissions.

"Alors que dans les premières évaluations, la reconstruction représentait la plus grande part", explique M. de Klerk, "aujourd'hui, la guerre est à peu près égale à la reconstruction et la guerre se poursuit sans relâche".

Quel est le coût du carbone des conflits ?

En utilisant la méthodologie la plus récente, les chercheurs ont chiffré le coût de chaque tonne de carbone émise. De nouvelles recherches évaluées par des pairs et publiées dans la revue Nature ont considérablement augmenté le montant par tonne de CO2 émise depuis la dernière évaluation, donnant ainsi des chiffres actualisés.

L'IGGAW estime désormais que la Russie doit s'acquitter d'une facture de 32 milliards de dollars (29,5 milliards d'euros) au titre des réparations climatiques pour les 24 premiers mois de la guerre.

Le gouvernement ukrainien s'est félicité de ce rapport, estimant qu'il contribuera à la procédure d'indemnisation engagée par le pays à l'encontre de la Russie.

Il s'agira d'un élément essentiel du dossier des réparations que nous sommes en train de constituer à l'encontre de la Russie. Rouslan Strilets Ministre ukrainien de la protection de l'environnement et des ressources naturelles

"L'analyse publiée aujourd'hui est l'instantané le plus récent et le plus complet dont nous disposons sur les conséquences climatiques de l'invasion russe. Elle contribue à dissiper le brouillard de la guerre qui existe également lorsqu'il s'agit des coûts environnementaux du conflit", a déclaré Ruslan Strilets, ministre ukrainien de la protection de l'environnement et des ressources naturelles.

"Il s'agira d'un élément essentiel du dossier de réparation que nous sommes en train de monter contre la Russie".

Rouslan Strilets, ministre ukrainien de la protection de l'environnement et des ressources naturelles. AP Photo/Thomas Hartwell

En 2022, une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies a appelé la Russie à dédommager l'Ukraine pour la guerre, et le Conseil de l'Europe a mis en place un registre des dommages. Le Conseil de l'Europe a créé un registre des dommages. Le rapport sur les émissions climatiques devrait faire partie de ce registre.

"La Russie nuit à l'Ukraine, mais aussi à notre climat", déclare M. de Klerk, qui ajoute que la quantité considérable de carbone générée par ce conflit sera ressentie à l'échelle mondiale.

"La Fédération de Russie devrait être amenée à payer pour cela, une dette qu'elle a envers l'Ukraine et les pays du sud de la planète qui souffriront le plus des dommages climatiques".

Les chercheurs développent leur méthodologie à partir de zéro

Les données sur les émissions de carbone liées aux conflits sont souvent rares. Les secrets de guerre, les dangers physiques et les experts déplacés rendent difficile l'établissement de ces estimations. L'IGGAW est une association d'experts en comptabilité carbone, financée par des gouvernements et des fondations occidentaux, qui tente de surmonter ces obstacles.

Une nouvelle méthodologie doit également être mise au point pour commencer à produire ces chiffres à partir de ces données.

"Il faut la développer à partir de zéro", explique M. de Klerk.

"Cela prend du temps et certaines sources d'émissions risquent d'être négligées. C'est pourquoi nous affinons la méthodologie à chaque itération".

Le deuxième obstacle, ajoute-t-il, est la disponibilité des données. L'estimation par l'IGGAW des émissions dues à la guerre de la Russie en Ukraine repose en grande partie sur des données satellitaires, des informations gouvernementales, des études scientifiques et des renseignements de sources ouvertes, des entretiens avec des experts et des rapports de l'industrie, entre autres.