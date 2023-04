Les scandales politiques croissants qui assaillent l'Union européenne risquent d'avoir un "effet bouleversant" sur la façon dont les citoyens perçoivent le projet d'intégration européenne et lui font confiance, a averti la Médiatrice européenne Emily O'Reilly.

"Il ne peut y avoir de légitimité politique sans autorité morale. Vous ne pouvez pas non plus avoir de légitimité politique si les gens n'ont pas confiance en vous", a déclaré la Médiatrice européenne à Euronews."Bruxelles, pour la plupart des gens, est une idée. Et c'est une idée qui est très éloignée", a-t-elle poursuivi.

"Ils sont presque prédestinés à se méfier d'elle parce qu'ils ne la comprennent pas. La confiance entre l'Union européenne et ses citoyens est donc très fragile. Par conséquent, lorsque l'UE fait des choses qui nuisent à cette confiance, cela peut avoir un effet presque dévastateur sur la croyance des gens en l'UE".

Ces derniers mois, Bruxelles a été au centre d'un nombre inhabituellement élevé de controverses qui ont suscité de nombreuses critiques et un examen minutieux de la manière dont les décideurs politiques européens mènent leurs activités quotidiennes.

Les scandales incluent les messages non divulgués entre la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer Albert Bourla concernant l'achat de vaccins, les vols gratuits payés par le Qatar à un haut fonctionnaire de l'UE, un accord en coulisses pour nommer le secrétaire général du Parlement européen et les portes tournantes révélées par une campagne de lobbying agressive d'Uber.

En tant que principal service chargé d'enquêter sur les cas de mauvaise administration au sein des institutions de l'Union européenne, la Médiatrice européenne s'est impliquée dans toutes ces polémiques, pointant du doigt les actes répréhensibles, demandant des clarifications et émettant des recommandations.

"Il faut faire le lien entre les petits incidents qui ne vous semblent pas particulièrement importants et le tableau d'ensemble - la façon dont ils conduisent ou peuvent conduire à la méfiance des citoyens vis-à-vis de l'ensemble du projet de l'Union européenne", a déclaré Mme O'Reilly à Euronews. "Il est également utilisé par les personnes qui sont sceptiques à l'égard de l'UE et par les personnes qui sont hostiles à l'UE", a-t-elle ajouté. "Il est très important que l'UE agisse selon les normes éthiques les plus élevées possibles afin de protéger sa légitimité politique."

Parmi la myriade de gros titres, aucun autre scandale n'a attiré autant l'attention et la censure que le scandale de corruption du Parlement européen. Cette saga complexe se concentre sur un système d'échange d'argent contre des faveurs qui aurait vu le Qatar et le Maroc verser de grosses sommes d'argent et des cadeaux substantiels aux législateurs dans le but d'influencer le processus de prise de décision au sein de l'hémicycle.

Les deux pays nient toute malversation. Cinq personnes, dont deux députés européens en exercice, ont été inculpées dans le cadre de l'enquête en cours. Un troisième législateur s'oppose à son extradition d'Italie vers la Belgique.

La police belge a saisi plus de 1,5 million d'euros en espèces lors de dizaines de perquisitions à domicile et au bureau, et a réquisitionné les ordinateurs du Parlement pour empêcher l'effacement de données essentielles.

"Les images étaient assez spectaculaires. Nous avons vu des liasses de billets, des valises. L'idée que tout le monde se fait de la corruption, telle une bande dessinée, leur a été servie", a déclaré Mme O'Reilly lorsqu'elle a été interrogée sur l'affaire du Qatargate.

La Médiatrice européenne n'a toutefois pas semblé particulièrement surpris par les échanges présumés d'argent liquide. Selon elle, les règles anti-corruption mises en place par le Parlement européen "ne sont pas vraiment appliquées et contrôlées", ce qui ouvre une brèche dans laquelle il est plus facile de dissimuler les malversations. "Je suppose que, d'une certaine manière, il s'agissait d'un scandale ou d'un accident qui ne pouvait que se produire", a-t-elle commenté.

Immédiatement après le scandale, la Présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a présenté une série de mesures visant à réprimer les comportements répréhensibles, telles que de nouvelles règles d'accès aux locaux parlementaires et des déclarations plus détaillées sur les conflits d'intérêts.

Les réformes n'étant pas encore définitives, Mme O'Reilly a évité de tirer des conclusions claires, mais a ajouté que son bureau avait donné des idées à celui de Mme Metsola sur la manière de concevoir un "bon cadre éthique". "Les choses ont tendance à se produire très rapidement et de manière assez spectaculaire lorsqu'il y a un scandale", a déclaré Mme O'Reilly.

"Tout se déroule avec une certaine complaisance depuis de nombreuses années, voire des décennies. Et puis il y a un scandale et soudain tout le monde veut faire quelque chose pour régler ce problème, même s'il est vu et connu de tous depuis un certain temps."