Élections européennes : Le candidat du Parti socialiste français veut rallier la jeunesse

Lors d'un grand meeting de campagne à Paris, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann a réuni jeunes et vieux électeurs de gauche, séduits par le personnage et ses propositions

PUBLICITÉ

La légendaire salle rouge du Zénith de Paris, qui a accueilli AC/DC, Lady Gaga ou David Bowie, commence à se remplir doucement.

Entre 3 000 et 4 000 personnes se sont rassemblées jeudi soir pour voir le candidat aux élections européennes représentant le Parti socialiste français (PS-PP), l'essayiste Raphaël Glucksmann, âgé de 44 ans .

Jeunes et moins jeunes se sont mélangés, agitant des drapeaux européens sur fond de couleurs rose et jaune du Parti socialiste français. Les slogans "Taxer les riches" et "Réveiller l'Europe" apparaissent un peu partout.

Au pied de la scène, un parterre d'élus est présent, dont Anne Hidalgo, maire socialiste de Paris, Nicolas Schmit, commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux, et l'eurodéputé socialiste allemand Mathias Ecke, violemment agressé par des sympathisants d'extrême droite début mai alors qu'il collait des affiches de campagne à Dresde.

Européennes : le candidat du parti du chancelier Scholz passé à tabac | Euronews

Pour beaucoup, M. Glucksmann est leur seul "espoir réaliste face à la montée de l'extrême droite" en France lors du prochain vote du 9 juin, a déclaré Mme Hidalgo lorsqu'elle est montée sur scène pour présenter le candidat.

Récupérer les voix des indécis et des jeunes

Cinq ans après avoir obtenu 6 % lors des dernières élections européennes, l'eurodéputé du Parti socialiste est désormais au coude-à-coude avec Renaissance, le parti du président français Emmanuel Macron, dont la campagne européenne est menée par Valérie Hayer. Avec environ 15% des intentions de vote dans les derniers sondages, Mme Hayer devance actuellement M. Glucksmann de seulement 0,5 % points.

Cependant, les deux candidats sont toujours loin derrière le candidat d'extrême droite Jordan Bardella. La tête de liste du Rassemblement national récolte actuellement 34 % des intentions de vote.

Dix jours avant l'élection, l'objectif pour Raphaël Glucksmann est de recueillir les voix des jeunes électeurs, des indécis et du parti de centre-droit de M. Macron.

Après plus d'une heure de discours d'introduction, M. Glucksmann a été accueilli comme une rockstar, prenant le temps de multiplier les selfies et les poignées de main avec le public.

Sur scène, l'eurodéputée a répété que "l'Europe est menacée et la démocratie est fragile", dénonçant l'invasion massive de l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine et insistant sur un soutien accru à Kyiv.

Dans la foule, Olympe, une étudiante en droit de 19 ans, a déclaré à Euronews qu'elle était convaincue par le candidat.

Jusqu'alors, elle hésitait entre voter pour les socialistes et le parti vert dirigé par Marie Toussaint.

Bien qu'elle ne soit pas d'accord avec la proposition de M. Glucksmann d'accélérer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, elle s'est dite séduite par sa proposition de réformer la politique agricole commune (PAC) et de taxer les revenus les plus élevés en Europe.

La campagne de M. Glucksmann est axée sur une "Europe souveraine et puissante", un thème commun à de nombreux candidats de gauche et de droite cette année.

Élections européennes : François-Xavier Bellamy dévoile les grands axes de sa campagne | Euronews

Le candidat du parti socialiste a également appelé à une "révolution énergétique" en introduisant une plus grande part d'énergie nucléaire, ce qui le différencie nettement de ses autres concurrents de gauche, tels que le parti d'extrême gauche LFI (La France Insoumise) et le parti écologiste (EELV).

M. Glucksmann a également déclaré que sa première action, s'il était réélu eurodéputé, consisterait à faire pression en faveur d'une "clause de l'Européenne la plus favorisée". Elle permettrait d'appliquer la législation nationale la plus favorable aux droits des femmes à l'ensemble des États de l'Union européenne.

PUBLICITÉ

La promesse féministe a été appréciée par des socialistes de la vieille école comme Nicole et Danielle, toutes deux infirmières à la retraite âgées de 86 ans, qui ont déclaré à Euronews qu'elles étaient effrayées par la montée des "mouvements antiféministes" en Europe.

M. Glucksmann a conclu son discours d'une heure en affirmant qu'il était "le vote efficace, le vote du cœur, le vote qui va réveiller l'Europe", alors que la foule l'ovationnait.

De nombreux électeurs plus âgés dans la foule, nostalgiques de l'âge d'or du socialisme français, ont déclaré à Euronews que le candidat représentait une bouffée d'air frais pour le parti de gauche traditionnel.

"J'ai trouvé Raphaël Glucksmann sympathique, sincère et dynamique. Enfin, nous avons un homme politique de gauche charismatique", a déclaré Mathieu, un dessinateur de bandes dessinées de 49 ans.

"Cela faisait longtemps que la gauche n'avait pas eu un message clair", a déclaré à Euronews Michel, 65 ans, employé du ministère de la culture. "Il représente le nouveau visage de la gauche sociale-démocrate avec des ambitions réalistes."